Serie A2 – L’Assigeco Piacenza torna alla vittoria! Battuta Vigevano 74-68

Reduce da sei sconfitte consecutive, l’Assigeco Piacenza scende in campo nella prima giornata della fase ad orologio di Serie A2 contro Vigevano e batte Vigeano con il punteggio di 74-68.

Partita molto equilibrata al PalaBanca, le due squadre hanno giocato alla pari per praticamente tutto il corso del match. Piacenza ha avuto alcuni momenti in cui è sembrata poter aprire il parziale e scappare via, ma gli ospiti hanno sempre trovato il modo di ricucire guidati dall’americano Smith (17 punti per lui). Nell’ultimo quarto, con Vigevano ancora a -1, è arrivata la sterzata decisiva alla partita: Miller (16 punti e 9 rimbalzi) e Sabatini (miglior marcatore del match con 21 punti) creano il parziale che diventa impossibile da recuperare per i lombardi. Molto bene Skeens, che cala la solita doppia doppia 11+14, e Veronesi con 15 punti per Piacenza che torna così a vincere dopo sei sconfitte consecutive e riprende la corsa playoffs.

La cronaca

Rimane basso il punteggio in avvio: 4-4 dopo quasi 5′. Tripla stupenda di Veronesi dall’angolo, sale così a 7 punti personali. Gli risponde Smith con la stessa moneta, pari 11. Fallo in attacco di Bertetti. Primo quarto molto equilibrato con Piacenza che chiude avanti 17 a 15.

Secondo Quarto 35-32

Sabatini apre il quarto con la prima tripla di serata. Assist dietro la schiena di Bertetti che chiude il pick&roll con Strautmans, canestro e fallo. Anche Sabatini pesca il jolly segnando dopo aver subito il contatto e chiude il gioco da 3. Ancora un canestro con fallo, stavolta di Veronesi che ruba la palla e vola in contropiede. Timeout ospiti sotto 20-25. Vigevano non si stacca e torna a -1. Timeout Vigevano, Piacenza avanti 30 a 27. Schiacciata imperiosa di Miller, +4 Piacenza. Finisce il primo tempo, con qualche polemica: 35-32.

Terzo Quarto 50-49

Tripla di Ike Smith trova la parità a quota 37. Parziale dell’Assigeco! Sabatini e MIller, con una grande schiacciata, danno la scossa alla gara con questo mini parziale: timeout chiamato da Vigevano, 43-37. Dentro Filoni, fuori MIller. Fatica adesso Vigevano in attacco. Gallo chiude il contropiede! Piacenza ora a +10. Tornano sotto gli ospiti proprio nel finale di quarto: 50-49 dopo 30′.

Quarto Quarto 74-68

Parità a quota 52. Vantaggio Vigevano con la bella penetrazione di Peroni, 54-53. Sabatini segna subendo il fallo, Assigeco di nuovo avanti. Tripla frontale di Veronesi, subito Vigevano risponde con Smith. Assigeco sempre avanti di 4. MIller in lunetta: 2 su 2 e +10. Finisce la gara: l’Assigeco Piacenza batte Vigevano 74-68.