Serie A2 – L’Assigeco resta in gara per tre quarti, poi Trapani scappa via: gara-1 finisce 90-69

Si chiude con una sconfitta gara-1 di playoff dei quarti di finale per l’UCC Assigeco Piacenza sul parquet del Pala Shark di Trapani. Seppur il risultato sembri raccontare tutt’altra partita, i ragazzi di coach Salieri approcciano benissimo la partita e restano pienamente in gara per tre quarti (57-57 al 28’), per poi esaurire le energie nel finale.

Il roster profondissimo di Trapani fa un ottimo lavoro difensivo nella seconda metà di gara, e allunga definitivamente nell’ultimo parziale trascinata da un super Joseph Mobio (20 punti e 8 rimbalzi). Ai biancorossoblu non bastano i 15 punti di Giovanni Veronesi, i 13 di Serpilli e la prestazione a tutto tondo di Skeens (14 punti, 8 rimbalzi, 9 falli subiti). Tra due giorni si torna subito in campo: lunedì alle 20:30 c’è gara-2.

Le parole di coach Salieri

“Prima di commentare la partita volevo unirmi alle condoglianze per Corrado Pellanera, una grande figura nella pallacanestro venuta a mancare in questi giorni. Quello che riguarda la partita penso che si commenti da solo: faccio i complimenti a Trapani, che ha fatto una grande match, noi abbiamo retto fino al 57-57 poi è venuto fuori tutto il loro talento, sono una delle squadre più forti degli ultimi anni. Come dato negativo cito i tiri liberi (10/20 complessivo).

Finché abbiamo avuto la lucidità siamo rimasti in partita, poi abbiamo preso il break nell’ultimo quarto e non siamo più riusciti a recuperare, per merito anche di un’ottima difesa di Trapani. Per le successive partite dovremo comprendere i nostri errori, e utilizzare le successive partite come un’occasione di crescita”.

Trapani Shark – UCC Assigeco Piacenza 90-69

(23-19; 23-21; 24-19; 20-10)

Trapani Shark: Imbrò 3, Notae 14, Mian 3, Alibegovic 7, Horton 10, Gentile 4, Marini 11, Mollura 6, Mobio 20, Pullazi, Pugliatti. Allenatore: Diana

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini 7, Filoni 3, Veronesi 15, Serpilli 13, Skeens 14, Gallo, Bonacini 4, Querci 6, D’Almeida 7. Ne: Gherardini, Manzo, Angeletti. Allenatore: Salieri