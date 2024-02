Serie A2 – Le percentuali dal campo di Orzinuovi condannano l’Assigeco: al PalaBertocchi finisce 92-81

Non arriva ancora il primo successo del 2024 per l’UCC Assigeco Piacenza, che incappa nella sesta sconfitta consecutiva e deve arrendersi a Orzinuovi in una partita equilibrata per i primi venti minuti di gioco, prima del parziale vincente dei padroni di casa nel terzo quarto al quale i biancorossoblu non riescono più a rispondere. 23/35 da due e 13/26 da tre le percentuali dal campo degli orceani, trascinati dai 28 punti e 10 rimbalzi di Grant Basile e i 24 punti e 8 rimbalzi di Paul Jorgensen.

All’Assigeco, costretta a perdere anche Filoni per infortunio non bastano i 21 punti di Giovanni Veronesi e i 16 di Malcolm Miller. Settimana prossima i ragazzi di coach Salieri torneranno a giocare tra le mura di casa per la prima giornata della seconda fase.

Agribertocchi Orzinuovi – Assigeco Piacenza 92-81

(24-22; 19-17; 28-17; 21-25)

Agribertocchi Orzinuovi: Jorgensen 24, Gasparin 8, Bertini 5, Donzelli 9, Basile 28, Leonzio 6, Trapani 7, Alessandrini, Zugno 5. Ne: Frigerio, Bergo, Zilli. Allenatore: Zanchi

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini 11, Querci 3, Veronesi 21, Miller 16, Skeens 4, Gallo, Bonacini 7, Filoni, Serpilli 8, D’Almeida 11. Ne: Joksimovic, Manzo. Allenatore: Salieri