Serie A2 – Pistoia show lontano da casa: Assigeco Piacenza battuta al fotofinish

La Giorgio Tesi Group Pistoia continua a macinare punti in trasferta, conquistando la quinta vittoria consecutiva: i ragazzi di Brienza vincono al fotofinish la battaglia andata in scena sul campo della Ucc Assigeco Piacenza per 63-64, mantenendo così la vetta della classifica in coabitazione con Udine.

I biancorossi non si rendono protagonisti di una partenza ottimale, ma con pazienza e grinta restano attaccati al match per poi svoltare nella ripresa con la solita, impenetrabile difesa: appena 21 i punti concessi agli avversari nei secondi 20′, mentre in attacco a fare la differenza è un super Wheatle (doppia doppia da 15+10).

ASSIGECO PIACENZA GIORGIO TESI GROUP PISTOIA 63-64

(27-18, 42-38, 52-52)

PIACENZA Deri, Seck 1, Devoe 12, Gajic, Pascolo 3, Guariglia 20, Querci 3, Carr 11, Sabatini 3, Cesana 10. All. Salieri.

PISTOIA Della Rosa 2, Utomi 7, Divac ne, Saccaggi 10, Del Chiaro 9, Magro 6, Allinei 3, Davis 6, Wheatle 15, Riismaa 6. All. Brienza.

ARBITRI Catani, Pellicani, Tarascio.