Serie A2 – Un sontuoso Veronesi non basta all’Assigeco: al PalaDozza finisce 94-92

Si infrangono sul ferro i sogni di vittoria dell’UCC Assigeco Piacenza sul campo del PalaDozza. I ragazzi di coach Stefano Salieri giocano per quaranta minuti alla pari contro l’imbattuta Fortitudo ma sono costretti a cedere con il tiro della vittoria di Sabatini che colpisce solamente il ferro e nega ai biancorossoblu la gioia dell’impresa. Non bastano i 30 punti di un immenso Giovanni Veronesi (7/10 da tre), autore di una prestazione da capogiro, e i 21 con 4 rimbalzi di Malcolm Miller. La Effe può giovare dei 26 punti di Pietro Aradori e delle doppie-doppie del tandem americano Ogden (19 punti + 14 rimbalzi) e Freeman (21 punti + 11 rimbalzi) che valgono il settimo successo consecutivo, mentre per l’Assigeco arriva il quarto stop in fila.

Fortitudo Bologna – UCC Assigeco Piacenza 94-92

(23-24; 29-26; 22-20; 20-22)

Flats Service Fortitudo Bologna: Fantinelli 8, Bolpin 9, Aradori 26, Freeman 21,Ogden 19, Panni 9, Conti, Sergio 2, Morgillo. Ne: Giordano, Kuznetsov, Natalini. Allenatore: Caja

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini 8, Querci 7, Veronesi 30, Miller 21, Skeens 12, Gallo 2, Bonacini 7, Filoni 3, Serpilli 2. Ne: D’Almeida, Manzo. Allenatore: Salieri

