Torna a giocare tra le mura amiche la Bakery Piacenza, che alle ore 18:00 ospiterà Desio. Si tratta della ventitreesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, ma soprattutto la prima gara che si giocherà in otto giorni. Infatti, i biancorossi torneranno a calcare il parquet del PalaBakery già mercoledì 14 febbraio alle ore 20:30 contro Legnano, prima della trasferta di Orzinuovi per affrontare Crema domenica 18 febbraio alle ore 19:00.