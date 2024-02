Serie B – Bakery Piacenza impegnata nella difficile trasferta di Piombino – AUDIO

La Bakery Piacenza sarà ospite del Golfo Piombino in occasione della ventiduesima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Si giocherà domenica 4 febbraio alle ore 18.00 presso il PalaTenda. Un impegno dalla grande complessità per i biancorossi, e non solo per la posizione in classifica degli avversari. Piombino infatti, è nel gruppone di cinque squadre con un piede attualmente nei playoff. Dunque già questo deve far pensare ad un match duro e difficile per gli uomini di coach Salvemini, che devono anche digerire l’infortunio di Wiltshire.

Le parole di Bertocco ai microfoni di Radio Sound

L’ala è un’assenza importante per la Bakery Piacenza, e che si è fatta notare proprio nelle ultime due partite. Piacenza non ha però intenzione di piangersi addosso, e lo sta dimostrando ogni volta che scende in campo, stringendo i denti e reggendo contro due formazioni costruite per vincere come Pielle Livorno ed Avellino. Quindi bisogna aspettarsi un’altra partita di sacrificio ed abnegazione da parte dei biancorossi, che in quel di Piombino di sicuro daranno tutto quello che hanno in corpo.

Le parole di capitan Mastroianni

«Mi aspetto una partita intensa, dove i ritmi saranno altissimi così come per la gara d’andata. Loro sono ricchi d’esperienza, con alcuni giocatori che hanno diversi campionati di questo livello alle spalle, e con giovani comunque interessanti. Credo sarà una partita che si deciderà soltanto alla fine. Con l’infortunio di Wiltshire siamo una squadra di nuovo in costruzione, stiamo facendo una seconda preparazione considerando anche il cambio di Besedic e l’arrivo di Rasio. Queste situazioni ci mettono di fronte a delle problematiche che possiamo e dobbiamo risolvere. Sicuramente non saremo bellissimi da vedere, ma dobbiamo combattere e cercare di trovare delle soluzioni in altro modo».