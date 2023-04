Serie B – Bakery Piacenza-San Miniato: diretta e aggiornamenti in tempo reale

I biancorossi scendono in campo nella penultima giornata del campionato contro Le Patrie San Miniato. Palla a due dalle ore 18:00. Leggi il prepartita.

Quintetti in campo

BAKERY: Angelucci, Berra, Passoni, Coltro, Basso. All. Del Re

SAN MINIATO: Quartuccio, Cipriani. Guglielmi, Tozzi, Ohenhen. All. Marchini

La cronaca di Bakery Piacenza-Le Patrie San Miniato

Passoni ruba e scappa in contropiede: 2-0 Bakery. San Miniato reagisce subito e prende il vantaggio sul 7-4 con i canestri di Quartuccio e Ohenhen. Il tap-in di Coltro riporta in vantaggio Piacenza, quando siamo al giro di boa del primo periodo. Bomba di Berra, Bakery sul +4. San Miniato torna a -2, ma un’altra tripla di Berra vale il +5 sul 16-11. Due canestri di Spatti e il solito gancione di Cecchetti mandano in archivio il primo parziale: 18-15.

Valanga di errori nel primo minuti del secondo parziale, poi Quartuccio e Spatti portano avanti Le Patrie: 18-21. Piacenza esce forte dal timeout e uno scatenato Berra (9pts) pareggia il match. Primi punti per Korsunov: 24-24 al quindicesimo di gioco.