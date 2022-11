Serie B – Coltro come James Harden, la Bakery rimonta l’impossibile e supera Imola al fotofinish: 64-61

Tra poco il report completo del match…

La cronaca di Bakery Piacenza-Andrea Costa Imola

Angelucci apre le danze da tre: primi punti del match. Ranuzzi per Imola, Berra per i biancorossi: 5-2. Canestro di Restelli e due errori in fila dello stesso Berra: 5-4 dopo i primi tre minuti. Ranuzzi ancora a bersaglio con il tiro morbido: primo vantaggio Imola. Tantissima intensità al giro di boa, ma pochi canestri: 6-6. Ranuzzi due volte e Restelli forzano il primo timeout di coach Del Re: +7 per i romagnoli. Non cambia granché negli ultimi 4 minuti: gli ospiti sbloccano anche Tognacci e chiudono i primi 10 minuti sul +9.

Angelucci segna il GOL che sblocca i biancorossi dopo un’eternità: 10-17. Timeout per coach Grandi, qualche dato: 4/18 dal campo per la Bakery, 8/22 per Imola. I biancorossi continuano a faticare tantissimo: 2 punti in 3 minuti e 15 secondi. L’Andrea Costa invece vola: +11 a tabellone. Ancora Imola per il +12, poi Livelli e Agbortabi trovano l’acqua nel deserto e ricuciono il divario: 20-27. Chiusura in crescendo dei biancorossi, che trascinati da Angelucci (9) e Cecchetti (5) vanno alla pausa lunga sotto 28-33.

Miracolo di Angelucci dopo i canestri di Trentin e Tognacci: 31-37. Seguono due minuti senza acuti, poi sempre Angelucci protagonista con il recupero che lancia il contropiede di Cecchetti: 33-37 e timeout Imola. Al rientro dalla mini-pausa Montanari prova a rilanciare Imola con la tripla frontale, ma l’Angelucci show (19) non è ancora finito e Piacenza torna a -3. Nell’ultimo minuto, nonostante la bomba di Fazzi, l’ennesimo viaggio in lunetta di Angelucci e il tap-in di El Agbani riportano il punteggio in equilibrio: 45-47.

Due minuti e mezzo senza canestri in avvio di ultimo periodo, poi Coltro mette la prima parità a tabellone, ma Agostini risponde con il jumper. Montanari tenta il nuovo allungo a centro area, Berra manca il libero del -2 e una bomba di uno scatenato Agostini (13) rilancia le ambizioni dei romagnoli: 49-54. Angelucci è l’ultimo ad abbandonare la nave, ma Agostini è l’uomo della provvidenza e con l’ennesima tripla scava un +8 fondamentale. Proprio quanto tutto sembra perduto, la Bakery risorge. Due canestri in fila di Livelli e il sempreverde Angelucci timbrano il -1, obbligando coach Grandi al secondo timeout. Al rientro Ranuzzi segna due liberi che profumano di vittoria, ma prima un libero di Angelucci e poi due magie di Coltro regalano la quinta vittoria in campionato alla formazione di coach Del Re.