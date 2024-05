Serie B – Cuore leggero, testa sgombra, la Bakery Piacenza sfida Jesi in gara 1 – AUDIO

La Bakery Piacenza ha compiuto un’autentica impresa qualificandosi per i playoff di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Dopo una stagione scritta da protagonisti, i biancorossi hanno compiuto l’ultimo e decisivo passo con la vittoria in trasferta sul campo della Juvecaserta. Una vittoria voluta fortemente ma soprattutto interpretando bene la partita. Non a caso la Bakery ha mandato a bersaglio 16 delle 29 triple tentate, tutte però frutto della condivisione del pallone alla ricerca del compagno meglio piazzato e libero. Questo è stato il mantra che ha inculcato coach Salvemini ai suoi ragazzi. Grazie a questa mentalità si è riuscito a centrare un risultato incredibile come quello di partecipare alla post season. Immaginare ad inizio stagione quanto fatto da Piacenza era impensabile, e per questo si è andati ben oltre le più rosee aspettative.

Capitan Mastroianni e compagni sono stati bravissimi, e comunque sarebbe andato a finire il campionato avrebbero meritato soltanto grandi applausi. E invece si sono regalati i playoff, attraversando il miglior momento di forma e dimostrandosi la squadra più in palla del girone A, capolista Pielle Livorno a parte. Lo dicono i risultati: otto successi nelle ultime nove partite, la salvezza aritmetica che era l’obiettivo dichiarato dalla società conquistata con tre turni d’anticipo, e per la prima volta in stagione si è riusciti a scalare la classifica fino al sesto posto. Piacenza è andata oltre ogni limite, oltre le proprie possibilità, ma lo ha fatto con impegno e dedizione, lavorando ogni singolo giorno in palestra e superando insieme tutte le difficoltà. Adesso l’asticella si è ulteriormente alzata, perché è arrivato il momento clou della stagione, e con la mente libera e il cuore leggero la Bakery è pronta ad affrontare Jesi nel primo turno dei playoff.

Le parole di Criconia a Radio Sound

«C’è grande soddisfazione per il traguardo raggiunto – esordisce la guardia Martino Criconia – visto l’andamento della stagione non sempre semplice. Il filotto di otto vittorie in nove gare ci ha tirato sù fino al sesto posto, una cosa impensabile solo due mesi prima. Ma abbiamo capito che giocando di squadra si riesce a vincere, e continuando così abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Adesso inizia il bello, e siccome l’obiettivo primario era la salvezza possiamo affrontare questi playoff, diciamo, con leggerezza e tranquillità. Sappiamo di poter fare molto bene e di poter mettere in difficoltà anche un’avversaria come Jesi che non è arrivata a caso terza in classifica. Sono un’ottima squadra, hanno sia l’esperienza che la tenuta fisica per correre e per reggere una serie sulle cinque partite».

Serie che inizierà domenica 5 maggio al PalaTriccoli di Jesi con gara 1 in programma alle ore 18:00. Martedì si replicherà di nuovo in terra marchigiana per il secondo atto con palla a due alle ore 20:30. La serie si sposterà in Emilia per gara 3, venerdì 10 maggio alle ore 20:30 al PalaBakery, dove si giocherà anche l’eventuale quarto incontro domenica 12 maggio alle ore 18:00. Se necessario, per gara 5 ci si trasferirà di nuovo al PalaTriccoli, con la decisiva palla a due in calendario mercoledì 15 maggio alle ore 20:30.