Serie B – Finalmente si gioca: la Bakery Piacenza ospita gli Herons Montecatini – AUDIO

L’attesa è finalmente finita, dopo una lunga e faticosa preparazione, la Bakery Piacenza è pronta a scendere in campo per l’esordio nel campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24. Il conto alla rovescia è ormai quasi terminato, e «finalmente s’inizia – dichiara Jacopo Soviero -, giocheremo la prima partita in casa, davanti al nostro pubblico, e per questo speriamo che sia numerosissimo perché avremo bisogno di tutto il calore possibile».

Si giocherà domenica 1 ottobre al PalaBakery, palla a due alle ore 18, con i ragazzi di coach Giorgio Salvemini che riceveranno la visita degli Herons Montecatini, una delle formazioni accreditate per la promozione in A2. Esordio dunque non semplice per i biancorossi, che però sono consapevoli del proprio potenziale e ci tengono a fare da subito una bella figura.

Domenica si concluderà anche la campagna abbonamenti del club della presidente Caterina Zanardi, che in questi giorni ha lanciato lo speciale prezzo famiglia: due abbonamenti al prezzo di 180€. Il costo singolo è di 100€. Si ricorda che l’abbonamento varrà per l’accesso a tutte le 17 gare casalinghe di regular season, oltre a ricevere il kit di benvenuto a marchio Bakery e l’invito ad eventi esclusivi da vivere insieme alla squadra. Il costo della singola partita sarà di 12€. Ingresso gratuito per gli under 12 e gli atleti Bakery.

Sempre domenica, durante l’intervallo del match, sarà presentato l’intero settore giovanile biancorosso, che conta più di 150 ragazzi tesserati, senza considerare i numerosi bambini del minibasket targato Bakery. Fiore all’occhiello della società, le giovanili sono in continua crescita e proprio quest’anno parteciperanno a tutti i campionati di categoria Gold.