Serie B – I Fiorenzuola Bees all’esame Caserta; contro la Juve sono punti delicati in infrasettimanale

I Fiorenzuola Bees sono partiti alla volta della trasferta infrasettimanale che li vedrà contrapposti alla Paperdì Juvecaserta 2021, nella gara valevole per la 24° Giornata del Campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024.

Alle 20.30 di domani sera, in terra campana verrà alzata la palla a due di una sfida davvero importante per entrambe le compagini, con i Bees che vengono da 2 ko consecutivi (entrambi contro le capoliste a braccetto Pielle Livorno e Herons Montecatini).

A dispetto delle due sconfitte, Fiorenzuola ha cementato alcune certezze importanti in questo girone di ritorno, come quella di una crescita complessiva di squadra che è riuscita ad impattare contro le capoliste in modo più che convincente e allo stesso tempo sopperendo ad assenze pesanti come quelle di Voltolini e Seck.

I Bees di coach Lorenzo Dalmonte arrivano alla sfida a quota 20 punti in classifica, con 10 vittorie e 13 sconfitte stagionali che al momento riescono a mantenerli fuori dalla pericolosa zona playout.

Come sta Caserta?

La Paperdì Caserta arriva alla sfida all’ultimo posto in classifica ma con una grande rincorsa iniziata a partire nel 2024; se da un lato è vero che i soli 8 punti ottenuti in 23 giornate da parte dei campani vedono la speranza di salvezza diretta ormai lontana, dall’altro la voglia di tornare a giocarsi la serie playout per rimanere nella serie è davvero grande.

Le ultime 5 partite di Caserta testimoniano quello che è stata una netta inversione di marcia da parte dei campani, con un record di 3 vittorie (di cui 2 in trasferta ad Omegna e Salerno) e 2 sconfitte.

L’ultimo turno in campionato è coinciso con una sconfitta per la JuveCaserta, ma il 79-72 subito al PalaMacchia di Livorno contro la Pielle che tuttavia testimonia quanto Caserta sia squadra pericolosa e per nulla parente con quella all’ultimo posto in classifica.

L’ex della partita Denis Alibegovic, arrivato a fine 2023 a Caserta, è stato il top scorer nella gara a Livorno, con 20 punti realizzati e 5 rimbalzi catturati che sono solo una delle ottime prestazioni che stanno caratterizzando la stagione del classe ’99 figlio d’arte (14,5 punti di media dall’inizio della sua avventura campana).

Coach Lorenzo Dalmonte

”Siamo una squadra che sta giocando un buon basket in questo periodo; il nostro lavoro in palestra è il segreto ma dobbiamo renderci conto che non abbiamo fatto ancora nulla e continuare a lavorare a testa bassa e pedalare.

C’è stato poco tempo per riposare e ricaricare le pile dopo la sfida contro Montecatini; siamo riusciti ad andare anche sopra gli acciacchi di qualcuno, ma aldilà di parlare di singoli sono soddisfatto di quello che i ragazzi stanno portando in allenamento quotidianamente. Affrontiamo la trasferta di Caserta con tanta voglia di fare bene anche su un campo difficile contro una squadra affamata di punti.”