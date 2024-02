Serie B – I Fiorenzuola Bees ospitano Rieti a Castell’Arquato in una gara spartiacque della stagione

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte si apprestano ad affrontare la gara valevole per la 25° Giornata del Campionato Serie B ospitando al PalArquato di Castell’Arquato la NPC Rieti.

Alle ore 18.00 di domenica 18 febbraio 2024 verrà alzata la palla a due di una gara tra due formazioni in grande condizione e fiducia, con il grande obiettivo salvezza che sta venendo cavalcato con grande entusiasmo da parte di entrambe le compagini.

Come sta Fiorenzuola?

Fiorenzuola Bees arriva alla sfida dopo una bella vittoria ottenuta in infrasettimanale nella lunga trasferta in quel di Caserta. Il 76-83 finale è arrivato dopo una vera e propria battaglia in terra campana, con la Paperdì avanti di 10 lunghezze nel primo tempo, ma i Bees bravi nella ripresa a mettere la freccia grazie ad una prova importante di Sabic (6/12 da 3 punti per la guardia croata nei 23 punti complessivi).

In casa valdardese sono state ottime le prove anche di Biorac (12 punti e 6 rimbalzi) e Preti (14 punti e 8 rimbalzi). Solido capitan Ricci a completare una prova importante con i suoi 12 punti in 25 minuti in campo.

Nonostante le assenze di Voltolini e Seck, Fiorenzuola è così riuscita a mantenere a distanza di sicurezza la zona playout, salendo a quota 22 punti in una classifica ancora cortissima a 10 giornate dal termine. Se da un lato la zona playoff dista sole 2 lunghezze, i Bees rimangono ad altrettante 2 lunghezze dalla zona playout.

L’avversaria: NPC Rieti

La NPC Rieti che arriva in terra valdardese è una delle squadre più ”in gas” del momento. I 18 punti totalizzati finora dalla squadra di Ponticiello li mantengono al terzultimo posto in classifica, ma dall’altro fanno suonare un campanello di allarme a tutto il campionato. Nelle ultime 4 partite di Serie B sono state infatti 3 le vittorie per la NPC, che in infrasettimanale ha avuto ragione di Sant’Antimo per 85-65.

Nel +20 del PalaSojourner di Rieti, il primo quarto dei prossimi avversari dei Bees è stato mortifero (26-9), in una gara da 5 giocatori in doppia cifra che ha visto letteralmente eruttare un Cavallero (guardia argentina classe 1998) da 27 punti personali.

Coach Lorenzo Dalmonte ha inquadrato in questo modo la sfida

‘’Siamo consapevoli delle insidie che questa partita potrà avere. Rieti rispetto all’andata ha rivoluzionato il roster inserendo giocatori che hanno giocato per anni in A2, anche da protagonisti. Sono in un momento positivo, dove giocano una bella pallacanestro nonostante le difficoltà legata a infortuni. Il nostro compito sarà quello di avere un approccio alla partita importante in entrambe le metà campo, limitando i loro punti di forza.