Serie B – I Fiorenzuola Bees recuperano da -19, ma sul finale il colpo di coda di Piombino porta una sconfitta: 74-68

Due punti importanti sul Golfo; i Fiorenzuola Bees affrontano l’ultima trasferta del 2023 solare con 2 punti importanti in terra toscana nel campionato Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024.

La cronaca

Fiorenzuola parte con la faccia giusta in terra toscana, con uno 0-6 firmato Re e Preti che fa capire da subito la volontà dei Bees di provare a fare lo scherzetto ai toscani. La Solbat è tuttavia brava ad innescare da subito Piccone, con 3 conclusioni consecutive dal centro dell’area che consegnano il 13-10 al 5’. I Bees sono bravi ad essere presenti in modo evidente a rimbalzo offensivo, riuscendo a trovare ancora con Sabic il controsorpasso sul 15-16 al 8’.

Almansi attacca di mancino, Ricci lo fa con la mano forte. Le squadre, vivaci, si scambiano colpi con Piccone a chiudere il primo quarto sul 23-20. È Piccone in casa Piombino ad andare gia’ in doppia cifra ad inizio secondo parziale, con i Bees che riescono a rimanere agganciati solo grazie a due ottime giocate dalla media di capitan Ricci. 28-24. Almansi ed Azzaro fanno il vuoto in 3 minuti, portando Piombino fino al +11 e costringendo coach Dalmonte al 15’. 37-26.

Cappelletti ancora dai liberi scava un cratere tra le due squadre sul 45-25 (con un parziale da 22-6 in 7 minuti); Fiorenzuola cerca di rimanere a galla in un mare altissimo, trovando in capitan Ricci il faro del mini controbreak da 0-6. 45-31 e timeout per Piombino. È Re sulla sirena a trovare di pura voglia un rimbalzo offensivo e a subire fallo sul tentativo di tiro. L’1/2 del classe 2002 chiude il primo tempo sul 48-32.

Secondo tempo

Fiorenzuola riesce a rientrare dall’intervallo con una grande energia e proposività; Preti con la lacrima chiude un mini-break da 0-6 con il 48-38 al 22’. ancora Preti dall’arco fa tornare i Bees sotto la doppia cifra di svantaggio con il primo tiro da 3 su 13 tentativi per Fiorenzuola al momento.

Fiorenzuola arriva fino al -5, prima che Piccone inventi una grande tripla da 8 metri per il 56-48 al 26’. Biorac e Ricci sotto le plance consegnano punti e tap in su rimbalzo offensivo ai Bees, che al 29’ si trovano sul 60-56 con una partita totalmente riaperta. Berra con un 4/4 dai liberi ed una tecnica di tiro originale sfida il suo 39% ai liberi stagionale, chiudendo il parziale sul 66-58.

Fiorenzuola riesce a rosicchiare 3 punti ad inizio dell’ultima partita, con un fallo antisportivo fischiato a Sabic che è sanguinoso per i Bees, costringendo al 5 fallo la guardia croata al 33’. Bottioni dalla media distanza ricuce a solo un possesso di svantaggio la gara dei Bees (68-65 al 35’). Fiorenzuola forza una difesa erculea che costringe a solo 3 punti in 7 minuti Piombino, trovando nei liberi di Voltolini e Biorac il 69-68 al 37’.

È Piccone prima a inventarsi un grande jumper da 2 punti, poi a recuperare palla su Preti e realizzare il gioco da 3 punti. 74-68 al 39’ e nuovo Everest da scalare per i Bees rientrati dal -19. Nel finale, non realizza più’ nessuno, con Piombino che porta a casa 2 punti importanti che la continuano a proiettare sulla parte sinistra della classifica.

Solbat Piombino vs Fiorenzuola Bees 74-68

(23-20; 48-32; 66-58)

Solbat Piombino: Spagli ne; Azzaro 5; Cappelletti 8; Longo 6; Piccone 26; D’Antonio 1; Vanucci ne; Barsotti ne; Berra 7; Almansi 14; Biagetti ne; Okijevic 7. All. Cagnazzo

Fiorenzuola Bees: Ricci 18; Biorac 5; Venturoli ne; Bottioni 7; Re 5; Seck 6; Voltolini 8; Giacchè 2; Preti 11; Bettiolo ne; Gayè; Sabic 6. All. Dalmonte