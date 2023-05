Serie B – I Fiorenzuola Bees sbancano Matelica con una super prova di Preti. Nei playoff c’è l’Andrea Costa Imola

I primi due minuti di gara sono dalle mani estremamente fredde per entrambe le compagini; Riccio con il jumper dalla media porta avanti Matelica al 3’ sul 5-0, con Fiorenzuola Bees che trova in Preti i primi punti di un quarto complesso in chiave realizzativa. 7-4 al 6’.

Riccio spara in transizione confermando un grande momento di forma ed arrivando alla doppia cifra personale già nel primo quarto, con Caverni che dalla panchina trova il jumper dalla media per l’11-7 all’8’.

Mentonelli e Enihe chiudono un primo quarto controllato dai padroni di casa per 17-9 in favore di Matelica.

I padroni di casa decollano con la tripla dall’arco di Adeola (22-10), ma i Bees trovano nell’ inchiodata a due mani di Biorac ossigeno vivo. 22-15.

Biorac è energia viva per i Fiorenzuola Bees in questo secondo quarto, ma Provvidenza con i suoi primi punti tiene avanti di 3 possessi pieni i padroni di casa. 28-19.

Giacchè trova una tripla importante in un 2/15 dall’arco preoccupante in casa Bees nel primo tempo, con Preti che riesce ad imitarlo e a ricucire il gap fino al -3. 32-29 al 18’.

Il finale di tempo vede le squadre alzare notevolmente le marce; Pederzini riesce a tenere i Bees attaccati alla gara con un ottimo jumper per il 39-35 con cui si chiude il primo tempo.

Secondo tempo

Magrini inaugura con una tripla importante in transizione la ripresa dei Fiorenzuola Bees; Preti inventa un gioco da 4 punti per il -1 al 22’ (44-43), con i Bees che mettono per la prima volta la freccia al 25’ sulla tripla di Caverni. 46-48. Riccio realizza un parziale da 5-0 che costringe coach Lottici al timeout pieno al 27’ sul 55-49, consegnando la testa della corsa ancora a Matelica.

La Halley apre un clamoroso parziale da 12-0 chiuso da Preti dalla lunetta al 29’ (58-51), con il quarto che si chiude sul 58-53 ancora con due liberi di Preti. Polselli guadagna due liberi importanti ad inizio dell’ultimo parziale, convertendo in punti per il 63-53 che fa esultare i padroni di casa. Nel momento più’ difficile Preti e Caverni inventano due triple fondamentali per far tornare a contatto Fiorenzuola sul 65-61 al 35’.

Biorac inchioda un’altra schiacciata, poi Preti inventa la tripla subendo anche il fallo per il tiro libero supplementare. Le squadre tornano a pieno contatto. 69-66 al 36’. Con un Preti on Fire, è Giacchè in contropiede a realizzare il 71-71 con coach Trullo costretto al timeout per fermare l’inerzia di una gara ormai appannaggio dei gialloblu.

Giacchè inventa la tripla del 73-74 a 40 secondi dal termine, ma Provvidenza ribalta nuovamente la partita con il fade away. A 8 secondi dal termine Preti chiude una prestazione monstre con la tripla del 75-77, facendo esplodere la panchina dei Bees, che portano a casa una grande vittoria in extremis.

Vigor Matelica vs Fiorenzuola Bees 75-77

(17-9; 39-35; 58-53)

Vigor Matelica: Provvidenza 8; Fianchini ne; Mentonelli 5; Seck ne; Vissani 7; Gallo 4; Caroli 1; Polselli 12; Riccio 19; Adeola 9; Enihe 10. All. Trullo

Fiorenzuola Bees: Casagrande 3; Re; Devic ne; Caverni 11; Pederzini 6; Giacchè 8; Preti 31; Bettiolo ne; Biorac 9; Ricci 3; Magrini 6. All. Lottici