Serie B – “Io sono Bakery” al via la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023

Abbiamo iniziato a scrivere un nuovo capitolo di storia biancorossa e vogliamo che tu ne faccia parte. Quest’anno abbiamo deciso di rivoluzionare la nostra realtà e il panorama cestistico piacentino, gettando le basi per un progetto che negli anni darà la possibilità a tanti giovani atleti di crescere come uomini e come sportivi.

Vogliamo che tutti i nostri tifosi si sentano parte integrante della grande famiglia Bakery, vogliamo che l’abbonamento quest’anno non sia visto solo come uno strumento per godersi lo spettacolo al PalaBakery, ma come un una goccia d’inchiostro che servirà a scrivere le pagine future della storia Bakery. Per ringraziarvi del prezioso contributo ogni tifoso abbonato riceverà il Kit “IO SONO BAKERY”, un modo per portare a casa un piccolo pezzo di storia biancorossa.

IO SONO BAKERY, perché chi crede come noi in questo sogno è Bakery.

Mercoledì 31 agosto il via ufficiale alla campagna abbonamenti della Bakery Basket Piacenza per la stagione 2022/23. Una stagione speciale, ricca di novità e tanto spettacolo

Prima fase dal 31/08 al 30/09

L’abbonamento include

Kit di benvenuto a marchio Bakery

Gare di regular season

Bakery Point che consente di accedere agli sconti presso i nostri partner, elenco completo sul nostro sito web www.bakerybasket.it

Eventi esclusivi con la squadra

Abbonamento newsletter con novità e curiosità sulla squadra

ABBONAMENTO STAGIONALE 95€

Sarà possibile ritirare la tessera plastificata valida come abbonamento presso la sede del PalaBakery in Largo Anguissola 1

Modalità di Prenotazione

Online compilando il modulo di richiesta abbonamento al seguente link: https://forms.gle/H5JANNCH1k1cx9ju5



Le modalità di ritiro verranno comunicate via mail a tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento ‘’Io Sono Bakery’’ per la nuova stagione di Serie B Old Wild West

Tariffario

INTERO: 95€

RIDOTTO: 75€*

UNDER 18: 40€

UNDER 12: FREE

ATLETI BAKERY: FREE

*L’abbonamento ridotto può essere sottoscritto in seguito all’acquisto di un abbonamento Intero