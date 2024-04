Serie B – La Bakery Piacenza a Caserta per fare l’impresa – AUDIO

La Bakery Piacenza è ad un passo da un’autentica impresa. Per la trentaquattresima ed ultima giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024, i biancorossi sono ospiti della Juvecaserta, e una vittoria potrebbe significare centrare la post season. Immaginare ad inizio stagione quanto fatto dalla truppa di coach Salvemini era impensabile, e per questo si è andati ben oltre le più rosee aspettative. Capitan Mastroianni e compagni sono stati bravi, bravissimi, ritrovandosi ad una sola partita al termine della stagione regolare con i piedi nei playoff.

Comunque andrà a finire il campionato, non si può che applaudire forte questi ragazzi, che stanno attraversando il miglior momento di forma dimostrandosi la squadra più in palla del girone A, capolista Pielle Livorno a parte. Lo dicono i risultati: sette successi nelle ultime otto partite, salvezza aritmetica conquistata con tre turni d’anticipo, e per la prima volta si è riusciti a scalare la classifica fino al sesto posto. Ribadiamo, questa squadra sta andando oltre ogni limite, oltre le proprie possibilità, ma lo sta facendo con impegno e devozione. Adesso manca solo un passettino per alzare ulteriormente l’asticella, per riuscire a compiere quella che sarebbe un’autentica impresa.

Le parole a Radio Sound

Esordisce la bandiera Zakaria El Agbani

«Se oggi siamo a giocarci un obiettivo importante come quello dei playoff, è perché abbiamo lavorato tanto e ci siamo sacrificati in palestra. Non era scontato, ma ad ogni partita miravamo a vincere e a puntare sempre più in alto. Questo è stato il nostro mantra, e lavorando in questo modo siamo riusciti ad ottenere questi ottimi risultati.

La classifica non rispecchia il valore di Caserta. Loro giocheranno di sicuro dando il massimo, hanno individualità di livello per la categoria e mi aspetto anche un pubblico delle grandi occasioni perché si tratta di una piazza importante. Non dovremo sottovalutare l’impegno, sappiamo che ci giochiamo tanto e credo che sarà una battaglia fino all’ultimo possesso».

L’arringa di Giorgio Salvemini, coach della Bakery Piacenza

«Manca una giornata e dobbiamo prepararci per fare una battaglia a Caserta. Giochiamo contro una squadra forte con un roster di grande qualità, a prescindere dal risultato sportivo sul campo. Dobbiamo essere pronti a fare un altro extra sforzo per competere, usando le nostre migliori armi. Durante la stagione è stato impensabile pensare ai playoff, ma oggi ce li siamo conquistati e dipende tutto da noi.

Non vogliamo perdere questa occasione così da realizzare il nostro sogno e le nostre ambizioni, ma non dobbiamo imborghesirci. È essenziale giocare la nostra pallacanestro, consapevoli che tutto ciò che ci siamo guadagnati lo abbiamo fatto con il duro lavoro ed il sudore. La posta in palio è veramente importante, e riuscire a fare i playoff sarebbe il giusto riconoscimento in primis alla società, e poi alla squadra ed ai tifosi».