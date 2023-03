Serie B – La Bakery Piacenza chiude il tour de force con Fabriano. Basso: “Serve coralità” – AUDIO

È una Bakery Piacenza rinata quella che esce dal derby con Fiorenzuola. I biancorossi, dopo un periodo molto negativo caratterizzato da tre sconfitte in fila, hanno schiacciato i Bees e sono ritornati al quarto posto in classifica, superando proprio la compagine di coach Galetti. Ora, prima della sosta legata alla Coppa Italia, i ragazzi di coach Marco Del Re devono chiudere il tour de force contro Fabriano, la terza forza del campionato (21a giornata, si gioca domenica 5 marzo al PalaBakery con palla a due alle ore 18:00).

La Ristopro di coach Aniello è una formazione molto forte, costruita per stare nelle prime posizioni del Girone C. Attualmente è alle spalle di Faenza e Rieti, con grosse possibilità di contendere il secondo posto ai Blacks. Nelle ultime sette partite hanno vinto ben sei volte, scivolando solo al PalaTriccoli di Jesi. In campo, oltre all’esperienza e alla qualità di giocatori come Stanic (il grande ex, da quasi 16pts e 7 ast a partita), Centanni (ottimo tiratore da tre), Papa e Verri, possono contare su Yande Fall: centrone senegalese reduce dai 16 punti e 19 rimbalzi contro Matelica.

All’andata finì 78-71 per i marchigiani, ma la partita non fa quasi testo considerando i tanti cambiamenti che ha subito Piacenza. In caso di vittoria, i biancorossi farebbero uno scatto deciso verso il quarto posto e si avvicinerebbe in maniera decisa al terzo gradino occupato proprio da Fabriano, che sta otto punti sopra, mentre in caso di sconfitta, la Bakery verrebbe nuovamente risucchiata nella lotta per i playoff con altre con altre cinque compagini.

Le parole di Beniamino Basso, nuovo giocatore della Bakery Piacenza, a RadioSound