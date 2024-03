Serie B – La Bakery espugna Salerno, i Biancorossi la decidono all’overtime

Sfida che sapevamo sarebbe stata equilibrata, ed infatti va in scena un match in cui entrambe le squadre hanno dimostrato di voler combattere fino in fondo in questa lotta salvezza, portando la sfida all’overtime.

Primo quarto in cui i ragazzi la Bakery Piacenza di coach Salvemini parte forte, salvo poi farsi riprendere da un solitario Acunzo in stato di grazia (27 punti, 6 rimbalzi, 7 assist), poi sono i padroni di casa a guidare la sfida sino al termine della prima metà.

Nel terzo parziale sono i Piacentini a colpire maggiormente, arrivando a pareggiarla, da qui in poi è una partita in assoluto equilibrio. Assoluto mattatore Rasio, è doppia doppia per l’Argentino che chiude con 34 punti ed 11 rimbalzi, da sottolineare anche la prestazione di Mastroianni e Maglietti, rispettivamente 24 e 16 punti. La Bakery tornerà in campo mercoledì alle 20.30 al PalaFranzanti ed ospiterà la Libertas Livorno.

La cronaca di Salerno-Bakery Piacenza

Immediati due punti di Rasio 0-2. Iniziano forte i Biancorossi, tripla di Criconia 0-5. Gioco da tre punti di Acunzo che accorcia le distanze 6-8. Tripla di Acunzo che porta in vantaggio Salerno 9-8. Fa a sportellate Rasio ed appoggia al vetro il 9-13. Danza con il pallone Matrone ed appoggia il canestro del 13-20. Gran lavoro in difesa dei ragazzi di Coach Salvemini che chiudono in transizione con Rasio il 13-21. Tripla di Rasio 16-24. Due triple consecutive di Salerno che rimane attaccata alla partita 22-24. Termina il primo quarto sul punteggio di 25-26.

Secondo quarto 44-38

Apre il parziale la bomba di Kekovic 28-26. Batte un colpo la Bakery dopo un lungo digiuno con la tripla di Maglietti 33-31. Gioco di prestigio di Agostini cadendo all’indietro 35-31. Meno due biancorosso con Maglietti dalla media distanza 38-36. Altra palla persa della Bakery che fatica a trovare un tiro pulito 42-37. Allungano i biancoverdi con un superlativo Acunzo 44-37.

Termina il secondo sul punteggio 44-38.

Terzo quarto 65-62

Accende il secondo tipo il canestro da media distanza del solito Rasio 44-40. Tripla in step back meravigliosa di Maglietti 44-43. Tripla di Mastroianni e sorpasso Bakery 53-54. Momento di grande fiducia per i Biancorossi che costringono al time out coach Amato 53-56. Segna e subisce il fallo Kekovic che chiude il gioco da tre punti 63-59. Termina il terzo quarto sul punteggio di 65-62.

Quarto quarto 83-83

A segno Matrone da sotto canestro 67-62. Tripla sulla sirena dei 24 secondi di Cucco che allunga le distanze 70-62. Torna sotto la Bakery con Lisandro Rasio che appoggia facile il 73-71. Rimbalzo offensivo di Acunzo che serve Kekovic dalla media distanza 75-73. Si alza l’agonismo e partita che si gioca sul filo del nervosismo, freddissimo Bertocco che pareggia il match con i liberi 83-83. Termina il quarto quarto 83-83 e sarà overtime.

Overtime 91-96

Tripla in palleggio arresto e tiro di Rasio 87-90. Ancora Rasio da sotto canestro, sono 33 punti fino a questo momento per lui 89-92. Termina il match sul punteggio di 91-96.

Il tabellino

Salerno: Capocotta 4, Kekovic 18, Spizzichini 5, Fraga 4, Acunzo 27, Spinelli 5, Lucadamo ne, Agostini 10, Haidara ne, Domenico ne, Matrone 6, Cucco 12. All. Amato.

Bakery Piacenza: Rasio 34, Mastroianni 24, Maglietti 16, Soviero , Molinari ne, Bertocco 10, Criconia 7, Manenti , El Agbani , Zanetti 5. All. Salvemini.