Serie B – La Bakery Piacenza ospita la capolista Piombino – AUDIO

La Bakery Piacenza sarà impegnata nel fine settimana contro una delle quattro attuali capolista del girone A del campionato di Serie B Nazionale 2023/24. Domenica infatti, al PalaBakery arriva il Golfo Piombino, inizio della partita in programma alle ore 18:00. Guardando la classifica, dunque, un altro impegno di certo non semplice per la compagine biancorossa. Ma forse, in questa stagione, di incontri facili sulla carta non ce ne sarà neppure uno. L’equilibrio ed il livellamento stanno emergendo prepotentemente sin da queste prime giornate, ed i ragazzi di coach Giorgio Salvemini sono pronti a battagliare contro chiunque.

Dopo il bel successo raccolto sul campo della Del Fes Avellino, però, Piacenza vuole vincere anche in casa così da regalare il primo sorriso al proprio pubblico.

Le parole di Benjamin Marchiaro, esterno Bakery Piacenza