Serie B – La Bakery Piacenza si avvicina al completamento del roster: ecco Visentin

La Bakery Piacenza è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con Eric Visentin, guardia/ala di 196 cm per 89 Kg, classe 2001, che si unisce agli uomini a disposizione di coach Del Re.

Visentin nasce a Treviso il 3 agosto 2001, cresce cestisticamente nella sua città passando tra le giovanili della Casier e quelle della Benetton Treviso, con quest’ultima ha la possibilità di giocare minuti importanti nel campionato di C Silver guadagnandosi tanta esperienza nei campionati senior e soprattutto facendosi notare da Club blasonati.

Conclusa la stagione 17/18 con la maglia della TVB approda in C Gold vestendo i colori di Caorle che gli permette di fare il salto di categoria. Nel 2020 arriva la chiamata della Rucker San Vendemiano dove totalizza 11 presenze con più di 5 punti in quasi 15 minuti di media a partita.

A stagione in corso si trasferisce nel girone D della stessa categoria vestendo la maglia di Rieti con cui conquista la semifinale playoff per salire nel campionato di A2; alla Sebastiani, nonostante la giovanissima età Eric riesce ad avere un ottimo impatto in uscita dalla panchina grazie al suo tiro e alla forte difesa.

Nella stagione 21/22 Visentin è costretto ad una pausa forzata per un intervento al ginocchio. Con l’inizio di Agosto la guardia classe 2001 ha effettuato i controlli di routine a Piacenza e ora è pronto per calcare il parquet del PalaBakery