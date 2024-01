Serie B – La Bakery si regala la prima gioia dell’anno: battuta Caserta al PalaBakery 92-85

Dopo due sconfitte consecutive i Biancorossi chiudono in bellezza il girone d’andata battendo il fanalino di coda Caserta con una solida prestazione di squadra.

Match che restituisce morale in vista di quella che sarà la trasferta complicata di Motecatini.

Trascinante Matroianni con 22 punti ( 7/11 da 2pt e 7/6 TL ) e Wiltshare con 18 punti e 5 rimbalzi, non bastano ai Bianconeri le super prestazioni di Butorac ed Alibegovic per espugnare il Palabakery.

Primo quarto

Partono forti i biancorossi con i primi due punti di Wiltshire 2-0. Assist meraviglioso di Maglietti per Mastroianni 8-2. Palla persa di Caserta, ne approfitta Maglietti che segna appoggiando al vetro 10-2. Già in bonus Caserta e Criconia fa due su due ai liberi 12-2. Prima tripla del match con Wiltshire 15-4. Slalom di Lucas che penetra e segna il canestro del 19-14.

Termina il primo quarto sul punteggio di 21-14.

Secondo quarto

Accende il quarto Lucas che con un floater accorcia il divario e costringe al time out la Bakery 21-18. Primo sorpasso Caserta con Butorac 25-26. Tripla di Wiltshire che restituisce un po’ di respiro ai biancorossi 32-28. Schiaccia in transizione Mastroianni 41-37. Sulla sirena la tripla di Lucas 44-43.

Termina il secondo quarto sul punteggio di 44-43.

Terzo quarto

Super palla di Besedic e facile facile il canestro di Mastroianni 46-45. Si infiamma il Palabakery con la tripla di Mastroianni 49-45. Splendida virata di Witshare che poi appoggia il canestro del 53-48. Finta il tiro poi balla sulla linea di fondo e Davide Mastroianni segna il 58-52. Tripla di Lucas che porta il punteggio sul 61-57.

Termina il terzo quarto sul punteggio di 65-57.

Quarto quarto

Apre il quarto l’immediata tripla di Vitale 65-60. Dopo la palla persa di Caserta segna in transizione Manenti 70-63. Tap in vincente di Mattia Mastroianni 72-63. Segna e subisce il fallo Alibegovic 72-65. Torna a segnare la Bakery con Wiltshare 74-67. Tripla di Hadzic sulla sirena che sancisce il definitivo 92-85.

Termina la partita sul punteggio di 92-85.

Bakery Piacenza – Paperdi Caserta 92-85

Parziali: 21-14 ; 44-43 ; 65-57.

Bakery Piacenza: Wiltshire 18, Criconia 13, Barattieri ne, Soviero 9, El Agbani, Mastroianni 22, Maglietti 9, Civetta ne, Manenti 6, Molinari ne, Besedic 13, Alberici ne. All. Salvemini.

Paperdi Caserta: Lucas 16, Alibegovic 16, Mastroianni 2, Vitale 3, Pagano, Hadzic 16, Paci 5, Butorac 19, Sergio 5, Mehmedoviq 3. All. Dell’Imperio.