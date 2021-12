Serie B – La Canottieri Ongina sfida il Miners

In serie B maschile la Canottieri Ongina è attesa dalla sfida casalinga di sabato alle 18 a Monticelli contro i trentini dell’Acv Miners. Formazione particolarmente brillante tra novembre e dicembre. I gialloneri di Gabriele Bruni guidano la classifica a braccetto con il Gabbiano Mantova a quota 20 punti, a +3 sui veronesi dell’Arredopark Dual Caselle ancora da affrontare. Reduci dal successo in quattro set a Crema contro l’Imecon, i piacentini cercheranno di difendere il primato in graduatoria e mantenere un margine in chiave play off (prime due del girone).

L’avversario

L’Acv Miners è una formazione giovane guidata in panchina da un tecnico di grande esperienza come l’argentino Guillermo Mario Taborda. Tornato in Trentino dove aveva contribuito in passato alla promozione in A2 con Cles, ha allenato a varie latitudini nella penisola. Gli ultimi sette anni tra Lamezia, Molfetta e Portomaggiore. In classifica, l’Acv Miners occupa la sesta posizione con 13 punti. Sta attraversando un ottimo periodo di forma, avendo vinto 5 delle ultime 6 partite dopo i due ko consecutivi inaugurali.

La classifica

Canottieri Ongina, Gabbiano Mantova 20, Arredopark Dual Caselle 17, Valtrompia Volley 15, Unitrento Volley 14, Acv Miners 13, Mgr Grassobbio 11, Imecon Crema 10, Radici Cazzago 9, Ks Rent Trentino 8, Volley Cavaion 7, Policura Lagaris 0.

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Volley Canottieri Ongina.