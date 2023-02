Serie B – La presidentessa Zanardi suona la carica: “Bakery Piacenza, con Fiorenzuola devi rialzarti” – AUDIO

“Fiorenzuola dev’essere il nostro punto di ripartenza”: sono queste le parole di Caterina Zanardi, presidentessa della Bakery Piacenza. Dopo tre sconfitte consecutive, due delle quali molto sanguinose con Empoli e Matelica, i biancorossi hanno l’obbligo morale di rialzarsi, soprattutto in relazione agli obiettivi che la stessa Zanardi ha fissato ai nostri microfoni: “rimanere nelle prime 4”. In questo momento la truppa di coach Marco Del Re è ottava (10-9), ma il quarto posto, occupato proprio da Fiorenzuola (11-8), dista solamente due punti, indi per cui domenica è fondamentale ritrovare la vittoria.

I Bees arrivano al PalaBakery con un cammino piuttosto altalenante. I ragazzi di Galetti, nelle ultime 5, se la sono giocata alla pari con la capolista Rieti ma poi hanno perso punti pesanti con la Virtus Imola, cedendo il passo 83-85 davanti al proprio pubblico. I dati ci dicono che sono il quarto miglior attacco, ma anche la seconda peggior difesa. La Bakery invece è tutto l’opposto: attacco asfittico ma difesa impermeabile (la terza). La previsione, in questo caso, è molto semplice: chi delle due riuscirà ad imporre la propria filosofia riuscirà a portare a casa il match.

Le parole di Caterina Zanardi, presidentessa della Bakery Piacenza, a RadioSound