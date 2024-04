Serie B – L’ultima di campionato è show e festa, i Fiorenzuola Bees si impongono 91-71 su Brianza Casa Basket

I Fiorenzuola Bees chiudono la stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024 affrontando tra le mura amiche del PalArquato di Castell’Arquato Brianza Casa Basket nella sfida valevole per la 34° Giornata.

La cronaca

Parte forte la Lissone Interni con le triple di Galassi e Stazzonelli, ma i Bees tengono botta con il gioco da 3 punti di Ricci per il 5-6 al 3’. Caffaro ripaga con la stessa giocata del capitano dei Bees, mentre Sabic con il palleggio, arresto e tiro al 5’ segna il 10-11 di una partita molto aperta.

Guaccio guida il sorpasso Bees con il layup da sotto le plance per il 14-11 al 6’, ma capitan Lanzi si accende e ribalta la partita con due triple del 14-17 per la squadra di coach Lombardi. Sabic scavalla quota 10 punti personali già nel primo quarto, con la palla che sembra pesare come una piuma per entrambe le squadre. A fine primo quarto è 28-26 per i Bees.

Biorac domina sotto le plance ad inizio del secondo quarto, con Gayè che si inventa il coniglio dal cilindro per il 34-28 al 12’. Ricci e Venturoli compiono un allungo deciso da parte di Fiorenzuola, certificando con il piazzato del numero 3 il 40-28. I Bees alzano le percentuali oltre al 60% dal campo al 18’, scavallando oltre quota 50 con Venturoli. 51-34.

I Bees chiudono un primo tempo offensivamente importantissimo sfruttando le maglie aperte di una difesa brianzola allegra, e chiudono all’intervallo sul 55-41.

Secondo tempo

Sabic con 5 punti personali lascia sui pedali Brianza Casa anche nel secondo tempo (62-43 al 23’), con Brianza Casa che riesce a trovare punti solo da Caffaro tra tiri liberi e pitturato. 67-49 al 26’. I giri in lunetta di Lissone Casa si moltiplicano, con gli uomini di coach Lombardi che sono bravi a tornare sul -14 prima che Venturoli trovi la tripla del 72-55 dall’arco.

Re sfrutta l’assist di Ricci per far allungare nuovamente i Bees, con la squadra di coach Dalmonte che supera i 20 punti di vantaggio sul finale di quarto. 77-57 all’ultimo intervallo lungo. Negli ultimi 10 minuti Fiorenzuola difende forte e non concede canestri facili all’energia di Lissone Interni Brianza Casa. Gli ospiti si innervosiscono, con un paio di falli gratuiti, con Venturoli dalla linea della carità a realizzare l’81-59 al 33’.

La schiacciata di Biorac per l’85-62 mette il punto esclamativo sulla vittoria finale dei Bees al 35’, con l’alley oop di Sabic per la schiacciata volante di Gayè che esalta il PalArquato al 38’. 87-64.

Il finale per i Fiorenzuola Bees su Brianza Casa Basket è 91-71, con la squadra di Dalmonte che regala l’ultima gioia ad un PalArquato diventato fortino quasi inespugnabile durante la stagione.

Fiorenzuola Bees vs Lissone Brianza Basket 91-71

(28-26; 55-41; 77-57)

Fiorenzuola Bees: Ricci 17; Biorac 10; Venturoli 17; Bottioni 3, Re 10; Seck ne; Voltolini ne; Guaccio 5; Giacchè 3; Preti ne; Gayè 5; Sabic 21. All. Dalmonte

Brianza Casa Basket: Valesin 5; Galassi 13; Redaelli; Caffaro 12; Loro 6; Fabiani 5; Nonkovic 11; Stazzonelli 7; Baroni 3; Lanzi 9. All. Lombardi