Serie B – Per la Bakery Piacenza c’è l’ostacolo Del Fes Avellino

Il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24 non concede troppo riposo in questa stagione, e dunque dopo il turno infrasettimanale di mercoledì è tempo già di ritornare in campo per la Bakery Piacenza. Domenica alle ore 18 al PalaBakery c’è la sfida alla Del Fes Avellino, una squadra che sta performando al di sotto delle proprie potenzialità. All’andata i biancorossi con un’ottima prova di squadra sono riusciti a fare lo sgambetto, e adesso ci riproveranno pur consci delle difficoltà del match e del momento.

Bisogna però subito voltare pagina dopo la sconfitta rimediata mercoledì sera, nel turno infrasettimanale, contro la Pielle Livorno, perché questo campionato oltre a non permettere facili recuperi fisici e mentali, non premia di certo chi si ferma. Proprio per questo coach Salvemini e il suo staff stanno tenendo alti i ritmi degli allenamenti, chiedendo massima concentrazione a capitan Mastroianni e compagni. C’è necessità di guardare sempre avanti, con il sostegno ed il supporto di tutta la tifoseria piacentina.

Le parole di coach Salvemini

«La partita di domenica riveste una grande importanza, perché siamo nel girone di ritorno e tutte le gare dopo il giro di boa hanno un valore molto elevato per quello che sarà poi la classifica finale. Veniamo dalla sconfitta di Livorno, e dovremo essere bravi a non portarci dietro delle scorie negative. Dovremo altresì essere bravi a trasformare tutto in energia positiva e durezza nelle cose che facciamo, riuscendo a spalmare tutto ciò per tutti i 40’ di gioco.

Dobbiamo giocare la nostra pallacanestro, dobbiamo fare le nostre cose con fiducia, ma sappiamo che di fronte avremo una squadra che ha talento tecnico e fisico, che ha un sistema difensivo ed offensivo molto strutturato e delineato, e che viene da una vittoria nel derby con Sant’Antimo. Giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e quindi dobbiamo essere bravi a convertire tutto quello che abbiamo in positività, mettendo solidità e grande attenzione nei dettagli che saranno fondamentali tra le pieghe della partita e che faranno la differenza».