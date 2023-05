Serie B, play-in – I Fiorenzuola Bees vincono anche in gara 3 su Imola e conquistano l’accesso alla prossima Serie B Eccellenza

In gara 3 della Serie Play In per l’accesso alla prossima Serie B Nazionale, i Fiorenzuola Bees ospitano una Andrea Costa Imola con le spalle al muro dopo aver perso le prime 2 gare tra le mura amiche del PalaRuggi.

La cronaca

In un PalArquato gremito in ogni ordine di posto sono i Bees a partire meglio sorretti da un Giacchè tarantolato difensivamente e un Preti capace di siglare la tripla del 9-2 al 5’.

Ricci alza la parabola in uscita dalla panchina, poi sul recupero palla in contropiede schiaccia. PalArquato in estasi e 13-4 con coach Grandi costretto al primo timeout.

Il gioco si deve interrompere gioco forza per qualche minuto complice un infortunio alla testa a Corcelli, ma al rientro in campo Caverni e Casagrande fanno allungare fino alla doppia cifra di vantaggio i Bees. 17-7 al 9’.

La posta in palio è altissima, con gli attacchi delle due squadre che si inchiodano fino a metà del secondo parziale; Casagrande con la tripla dalla punta al 15’ porta i Bees sul 24-11.

Tognacci prova spalle a canestro a scuotere Imola, ma Pederzini con un movimento analogo al 17’ fa salire nuovamente i Bees al +16. 29-13.

Ranuzzi riesce a riportare Imola al -11 entrando nell’ultimo minuto di primo tempo, con il 2/2 dalla carità di Preti che chiude il primo tempo sul 36-23 per i valdardesi.

Secondo tempo

Cusenza tocca la doppia cifra personale con la tripla a inizio secondo tempo (36-26 al 22’), ma Giacchè con la tripla riaccende il PalArquato per il 41-26 in un amen.

E’ sempre Cusenza a provare a tenere in vita Imola con i movimenti spalle a canestro (43-30), ma Pederzini come un mago trova l’incantesimo alzando la parabola del 45-30.

Sulla tripla in transizione è Magrini a chiudere il terzo quarto sul 51-36, ipotecando un Everest da scalare per Imola nell’ultimo parziale.

Montanari in uscita dai blocchi da 3 prova a rianimare gli ospiti, ma Magrini con un’altra tripla senza ritmo ricaccia all’inferno Imola facendo esultare il PalArquato. 56-43 al 33’.

Sull’assist al bacio di Giacchè per la schiacciata di un ottimo Biorac la partita sembra indirizzarsi chiaramente al 35’ (60-45), con Ranuzzi che tuttavia con 5 punti personali cerca di dare ancora un alito di vita all’Andrea Costa. 62-50 al 37’.

Caverni con due giocate di classe assoluta firma il timbro finale sulla gara, consegnando a Fiorenzuola il più classico degli sweep sul 3-0 e mantenendo una prestigiosa Serie B d’Eccellenza per la prossima stagione, un traguardo storico nella ancora giovane storia gialloblu. Esulta il PalArquato, che si tinge di gialloblu con la partita che si chiude sul 70-54.

Fiorenzuola Bees vs Andrea Costa Imola 70-54

(17-7; 36-23; 51-36)

Fiorenzuola Bees: Casagrande 13; Re 2; Devic; Caverni 6; Pederzini 10; Giacchè 7; Preti 9; Biorac 8; Bettiolo ne; Ricci 7; Magrini 8. All. Lottici

Andrea Costa Imola: Restelli 2; Roli; Fazzi; Barbieri; Ranuzzi 11; Corcelli 2; Marangoni 6; Spagnoli; Cusenza 15; Tognacci 8; Montanari 5; Trentin 5. All. Grandi