Serie B – Primo turno infrasettimanale per la Bakery Piacenza

Era il 17 settembre scorso, in panchina sedeva ancora Augusto Conti, e la Bakery Piacenza usciva sconfitta in modo piuttosto netto dalla sfida valevole per i quarti di finale della Supercoppa contro la Pielle Livorno. Domani, mercoledì 11 ottobre, a quasi un mese di distanza da quella gara, Bakery e Pielle saranno di nuovo l’una di fronte all’altra. Questa volta si gioca per il primo turno infrasettimanale del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/24, con palla a due fissate per le 20:30 al PalaBakery. I biancorossi scenderanno in campo carichi dopo la bellissima vittoria conquistata a Cassino, la prima della stagione.

Una partita sofferta ma sempre in discussione anche se Piacenza si è ritrovata in un paio di occasioni sulla doppia cifra di svantaggio. Ma questa squadra non muore mai. Lo ha dimostrato proprio nelle partite di Supercoppa, dove è riuscita a spuntarla dopo tre tempi supplementari in due gare. E lo ha confermato domenica con un ultimo quarto da ben 32 punti segnati, dei quali 26 negli ultimi 5’. È proprio dall’ultima frazione della partita di Cassino che i ragazzi di coach Giorgio Salvemini dovranno ripartire, magari per pensare di cogliere una rivincita contro la forte Pielle Livorno.