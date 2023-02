Serie B – Rieti è troppo forte per questa Bakery Piacenza: al PalaSojourner finisce 71-52

Rieti-Bakery Piacenza, match valido per la 19a giornata del girone C di Serie B, è terminato con la netta vittoria dei laziali (71-52), capaci di cambiare passo nella ripresa e conquistare l’undicesima vittoria consecutiva, che conferma una leadership sempre più importante.

Per quanto riguarda Piacenza, invece, dopo un buon primo tempo i biancorossi hanno perso la retta via, segnando la pochezza di 22 punti negli ultimi venti minuti. È la terza sconfitta consecutiva per la formazione della presidentessa Caterina Zanardi, che dal quarto posto occupato qualche settimana fa ora vede la classifica piangere. Serve un’inversione di rotta piuttosto decisa nelle ultime 10 partite di regular season, altrimenti il rischio è quello di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Rieti-Bakery Piacenza, i quintetti

RIETI: Mastrangelo, Pagani, Piazza, Chinellato, Contento. All. Dell’Agnello

PIACENZA: Coltro, Passoni, El Agbani, Cecchetti, Angelucci. All. Del Re

Primo tempo

Chinellato segna i primi due punti del match. Ancora Chinellato scatenato: 8-2 per Rieti. Contento corre via in contropiede e stampa il 10-2: timeout per coach Marco Del Re. Pagani con l’and-one: Rieti è on fire e scappa sul +11. Autentico miracolo di Cecchetti: 13-5 al giro di boa. Tripla di Passoni che sveglia la Bakery: 16-10. Angelucci segna il -5, ma Rieti torna ad accelerare e chiude il quarto in crescendo: Ceparano firma il +9.

Korsunov e Angelucci inaugurano il secondo parziale: 24-19. Angelucci alza il volume della radio e riporta la Bakery a -1. Contento ferma l’emorragia di Rieti, ma Cecchetti tiene Piacenza a contatto: 27-27. Serie di batti e ribatti negli ultimi due minuti: i biancorossi vanno avanti con Angelucci, i laziali rimettono in ordine le cose con Paesano e Piccin: 33-30.

Secondo tempo

Korsunov e Piazza a bersaglio: 36-32. Punteggio molto basso al PalaSojourner: 38-34 dopo 24 minuti di partita. Chinellato (10) e Piazza allungano il passo di Rieti: 42-34 e timeout Del Re. Piacenza non segna più: Paesano e Bushati scrivono il +14 dalla lunetta. Due punti di Cecchetti alleggeriscono il parziale: 47-36.

Cecchetti e Venuto provano a scuotere i biancorossi, ma Rieti allunga di nuovo sul +13 con Ceparano e Pagani. Angelucci è l’ultimo a mollare, la sua tripla vale il -10, ma Piazza risponde con la stessa moneta: 58-45 a cinque minuti dalla fine. Rieti ha la faccia giusta: aggredisce il finale e trova il +20 con Chinellato e Ceparano, obbligando Piacenza alla resa. La partita termina con la netta vittoria dei laziali: 71-52.