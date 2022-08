Serie B – Ultimo acquisto in casa Bakery Piacenza: Korsunov è biancorosso

Kirill Korsunov ala di 201 cm nato il 09/01/2000 è il nuovo acquisto della Bakery Piacenza. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Don Bosco Livorno ed è rimasto in terra Toscana fino al 2020 quando ha disputato con la Labronica il campionato di serie C Gold. La stagione successiva arriva il momento di fare il grande salto nella terza categoria Nazionale. La prima esperienza di Serie B Old Wild West l’ha fatto vestendo la maglia della Ju.Vi Cremona per poi spostarsi a gennaio con il mercato di riparazione a Cecina.

Con la Sintecnica ha realizzato 100 punti tra regular season e playout mantenendo una media costante di 5.6 pt. a partita. Nell’ultima stagione Kirill ha giocato sul parquet marchigiano della Sutor Montegranaro, alla corte di coach Cagnazzo ha conquistato ottime percentuali dalla lunetta e dall’area, confermando l’ottimo percorso di crescita.