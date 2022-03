Serie B1 – Il Fumara torna a casa: sabato a Gossolengo arriva Certosa, Nasi: “Scendere in campo con entusiasmo”

Il Fumara MioVolley ritorna finalmente sul campo di Gossolengo dopo due trasferte consecutive ed il rinvio della gara interna con il Centro Volley Reggiano. Lo fa attendendo una squadra, il Volley Certosa, ultima in classifica che era riuscita a strappare la vittoria al tiebreak nella gara di andata.

Le biancoblu uscite sconfitte dall’ultima gara con Imola hanno il potenziale per rifarsi e ritrovare quella concretezza necessaria per lanciare lo sprint salvezza in una gara dove ancora tutto è da decidere.

Rispetto all’ultima sconfitta non cerca nessun alibi il libero Carola Nasi

«Arriviamo da due brutte prestazioni e sabato sarà il momento di riscattarsi: abbiamo lavorato tanto sia in palestra che fuori. Contro Certosa dovremo mettere in campo tutto questo e avremo la possibilità di farlo giocando in casa, dopo due trasferte consecutive. Giocare nel nostro palazzetto non può essere che un punto a favore, perché, come abbiamo dimostrato più volte, riusciamo ad esprimere meglio il nostro gioco».

A fare la differenza potrà essere l’atteggiamento

«Sarà quindi importante dare il massimo, scendere in campo con grande entusiasmo ed agonismo, con la certezza di aver lavorato bene e con grande fiducia in noi come squadra. Sarà necessario arrivare a sabato con la voglia di portarsi a casa la partita, per la classifica e per l’umore».

La partita sarà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Consorzio Fumara MioVolley a partire dalle 20:25.