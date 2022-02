Serie B1 – La Conad Alsenese cerca continuità contro Cesena￼

A caccia di continuità. Sabato alle 21 al palazzetto la Conad Alsenese affronta il secondo match casalingo consecutivo. L’avversario è l’Elettromeccanica Angelini Cesena, nel match valido per la sesta giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile. Le gialloblù di Enrico Mazzola sono reduci dal brillante 3-1 interno contro la Tirabassi & Vezzali, con tre punti e una bella pallavolo espressa davanti al pubblico amico. Ora un nuovo, importante appuntamento contro la compagine romagnola. Squadra battuta al tie break all’andata e che insegue a un punto ma con un match in più da recuperare.

L’avversario

L’Elettromeccanica Cesena occupa l’ottavo posto in classifica con 14 punti ed è allenata da Cristiano Lucchi, che in carriera in campo femminile vanta anche panchine in A1 con Club Italia, Casalmaggiore e Villa Cortese (in questo caso da vice). Per le romagnole, si tratta del primo match dopo la lunga sosta. Visto che nello scorso week end era arrivato il rinvio “last-minute” del match contro Cremona per un caso-Covid nelle fila lombarde.

La classifica

Emilbronzo 2000 Montale 30, Esperia Cremona 23, Bleuline Forlì 21, Csi Clai Imola, Csv-Ra.Ma. Ostiano 19, Tirabassi & Vezzali 18, Conad Alsenese 15, Elettromeccanica Angelini Cesena 14, Volley 2001 Garlasco, Fos Wimore Cvr 12, Fumara MioVolley Gossolengo 10, Certosa Volley 2.

(Cremona, Forlì, Imola, Tirabassi & Vezzali, Conad Alsenese, Garlasco, Fos Wimore Cvr e Fumara Mio Volley una partita in meno, Certosa, Cesena e Ostiano due partite in meno)

Diretta Facebook

La partita sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina Pallavolo Alsenese con la telecronaca di Tommaso Cagnoni.