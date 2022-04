Serie B1 – La Conad Alsenese lotta ma cede a Imola (3-1)

Un inizio difficile, poi un match giocato a viso aperto e fino all’ultimo, anche se resta l’amaro in bocca di essere tornati a casa senza punti preziosi e importanti in tasca. Alla Conad Alsenese non basta la reazione nella domenica pallavolistica a Imola, con la squadra di Enrico Mazzola battuta 3-1 dalla Csi Clai nella prima giornata di ritorno del girone D di serie B1 femminile.

Nel quint’ultimo appuntamento della regular season (contando anche il recupero del 16 aprile a Garlasco), le gialloblù piacentine hanno provato a impensierire le imolesi, ancora in lotta per i play off, senza tuttavia conquistare punti necessari per provare a uscire dalla zona rossa della classifica.

Dopo un primo set decisamente negativo (25-15), la Conad si è riscattata, entrando in partita e perdendo per un soffio il secondo parziale (25-23). La tenacia gialloblù è stata premiata con la vittoria nel terzo parziale (21-25), con la voglia di stare a galla testimoniata anche dalla rimonta del quarto set (da 21-14 a 23-25), non concretizzatasi per un soffio. Tra le note positive, la crescita dell’attacco, sopra al 40% di positività nella seconda parte del match.

CSI CLAI IMOLA-CONAD ALSENESE 3-1

(25-15, 25-23, 21-25, 25-23)

CSI CLAI IMOLA: Bughignoli 19, Migliorini 1, Ferrari 18, Taiani 6, Rizzo 8, Cavalli 3, Pelloni (L), Folli 8, Carnevali. N.e.: Gherardi, Telarini, Pedrazzi. All.: Ghiselli

CONAD ALSENESE: Cornelli 12, Guccione 7, Gobbi 20, Tosi, Diomede 9, Romanin 1, Toffanin (L), Lago 8, Sesenna 2, Fava E. 1. All.: Mazzola

ARBITRI: Giulietti e Bolici

Risultati

Tirabassi & Vezzali-Esperia Cremona 3-0

Fos Wimore Cvr-Csv-Ra.Ma. Ostiano 2-3

Bleuline Forlì-Volley 2001 Garlasco 3-1

Elettromeccanica Angelini Cesena-Certosa Volley 3-0

Csi Clai Imola-Conad Alsenese 3-1

Fumara Mio Volley Gossolengo-Emilbronzo 2000 Montale 0-3.

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 46, Bleuline Forlì 41, Csi Clai Imola 38, Esperia Cremona 37, Elettromeccanica Angelini Cesena 32, Csv-Ra.Ma. Ostiano 31, Tirabassi & Vezzali 26, Volley 2001 Garlasco, Fumara Mio Volley Gossolengo 20, Conad Alsenese 18, Fos Wimore Cvr 16, Certosa Volley 2. (Montale, Cremona, Cesena, Garlasco, Gossolengo e Alseno una partita in meno, Tirabassi & Vezzali due partite in meno).