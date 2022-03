Serie B1 – La Conad Alsenese si rialza: 3-0 al Certosa

Ritorno al successo per la Conad Alsenese nel campionato di serie B1 femminile, con la squadra di Enrico Mazzola che ritrova il sorriso e tre punti importanti grazie al 3-0 casalingo contro il Certosa Volley. Reduci da tre ko consecutivi, le gialloblù piacentine sono riuscite a interrompere il trend negativo imponendosi contro la giovane formazione pavese, “Cenerentola” del girone D. Una partenza in chiaroscuro nel primo set (7-12) non ha compromesso la serata di Alseno, che poi ha dominato la partita fino al 16-8 del terzo set (e 2-0), prima di calare e rischiare un pericoloso aggancio da parte della rigenerata formazione di Di Toma (19-17). Nel finale, però, la Conad si è ritrovata ed è riuscita a chiudere 25-20.

Diversi i motivi per sorridere in casa gialloblù, in primis il rientro in campo del capitano e centrale Valeria Diomede, presenza di esperienza e carisma nel cuore della rete. Tra le protagoniste del successo, la schiacciatrice Serena Tosi (15 punti con il 47% in attacco) e l’altra centrale Valentina Guccione (13 punti con 5 ace e una media di un pallone su due messo a terra in attacco), con il merito collettivo di sbagliare meno soprattutto in attacco rispetto ai giovanissimi talenti lombardi. Sabato alle 20,30 altro scontro importante in chiave salvezza sul campo reggiano. della Fos Wimore Cvr.

CONAD ALSENESE-CERTOSA VOLLEY 3-0

(25-18, 25-16, 25-20)

CONAD ALSENESE: Cornelli 8, Diomede 7, Gobbi 6, Tosi 15, Guccione 13, Romanin 2, Toffanin (L), Poggi, Sesenna 2, Zagni. Ne.: Lago, Fava. All.: Mazzola

CERTOSA VOLLEY: Biancardi 11, Conforti 1, Stagnaro 10, Maggi 8, Giunta 5, Belloni 1, Bonfanti (L), Viola 1, Juncu, Marabelli, Casarino. N.e.: Gardini. All.: Di Toma

ARBITRI: Piccininni e Zoffoli

Risultati

Emilbronzo 2000 Montale-Csi Clai Imola 3-0

Bleuline Forlì-Elettromeccanica Angelini Cesena 3-0

Esperia Cremona-Volley 2001 Garlasco 3-1

Fumara MioVolley Gossolengo-Fos Wimore Cvr rinviata

Tirabassi & Vezzali-Csv-Ra.Ma. Ostiano 3-1

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 39, Esperia Cremona 32, Bleuline Forlì 29, Csi Clai Imola 25, Tirabassi & Vezzali, Csv-Ra.Ma. Ostiano 22, Elettromeccanica Angelini Cesena 20, Conad Alsenese 18, Volley 2001 Garlasco 16, Fumara MioVolley Gossolengo, Fos Wimore Cvr 12, Certosa Volley 2. (Cremona, Forlì, Imola, Ostiano, Certosa una partita in meno, Tirabassi & Vezzali, Cesena, Gossolengo due partite in meno, Fos Wimore Cvr tre partite in meno).