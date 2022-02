Serie B1 – Sconfitta al tiebreak per il Fumara MioVolley sul campo della Blueline: Forlì vince per 3-2

Il Fumara MioVolley lotta fino al quinto set ma cade ai vantaggi nel tiebreak: dalla trasferta romagnola arriva un punto che smuove in parte la classifica in vista della prossima sfida salvezza con Garlasco in programma sabato 19 febbraio.

Coach Codeluppi sceglie il sestetto con Allasia e Liguori in diagonale, Scarabelli e Falcucci bande, Amatori e Guaschino e Nasi libero.

Il racconto del match

Nell’avvio di gara a sorprendere è la grande compattezza della difesa forlivese: la Blueline è abile a contrastare gli attacchi biancoblu ed a scavare un solco importante (16-7) che il Fumara fatica a colmare nonostante i punti di Liguori e Guaschino: qualche punto strappato nel finale non cambia l’esito del parziale che si chiude 25-18.

Il secondo set vede il MioVolley trovare maggiore concretezza: dopo una buona partenza di Scarabelli e compagne (4-8) si gioca punto a punto (14-16) con Falcucci che mette a terra nove palloni spianando apparentemente la via per il pareggio nel conto set. Apparentemente perché Forlì raggiunge il ventiquattro pari e serve un ulteriore scossa per chiudere 24-26.

Il Fumara apre con grande decisione il terzo parziale (0-6) poi a tornare in cattedra sono le grandi difese delle padroni di casa: si torna quindi a giocare punto a punto ma è la Blueline a trovare il guizzo per tornare a condurre nel conto set.

Una dinamica di segno opposto si registra nel quarto parziale dove è Nedeljkovic la novità al centro: Forlì parte avanti nel punteggio, il Fumara reagisce rimettendo la situazione in equilibrio. Lo stacco finale questa volta premia il MioVolley che arriva quindi a giocarsi la gara al tiebreak.

Nel set breve coach Codeluppi si gioca la carta Antola per dare più imprevedibilità in attacco: al cambio campo lo score è ancora decisamente incerto (8-6) ma Forlì sembra avere qualcosa in più in termini di energie residue. La sfida si decide al primo vantaggio con le romagnole che chiudono definitivamente i conti sul 16-14.

BLUELINE LIBERTAS FORLI-FUMARA MIOVOLLEY 3-2

(25-18; 24-26; 25-18; 19-25; 16-14)

BLUELINE LIBERTAS FORLI: C. Morolli 9, E. Morolli 8, Maurielli 17, Macchi 1, Gardini 17, Bacchilega 8, Parenti, D’Aurea 6, Gregori (L). NE: Ghiotti, Laghi. All. L. Morolli

FUMARA MIOVOLLEY: Allasia 1, Caviati, Liguori 13, Chinosi, Scarabelli 18, Falcucci 16, Antola 2, Sacchi, Guaschino 14, Amatori 3, Nedeljkovic 5, Nasi (L). All. Codeluppi-Falco

Serie C – Il Busa Trasporti MioVolley riparte da una vittoria: Volley Academy Piacenza superata 3-0

Ripartenza con vittoria per il Busa Trasporti MioVolley che porta a casa tre punti nel derby piacentino di serie C con la Volley Academy Piacenza.

Nelle fila biancoblu coach Anni deve ancora fare i conti con qualche assenza e manda in campo la diagonale con Bianchini e Moretti, Ferri e Galibardi bande, Bossalini e Nappa al centro con Longinotti libero.

L’avvio di gara è equilibrato ed al contempo piuttosto falloso, è il Busa Trasporti a strappare il primo break dell’incontro (10-6) con la Volley Academy che ferma il gioco e risponde riportandosi sotto (10-9). Il MioVolley rimette in ordine le idee, un primo tempo di Bossalini vale il 16-10: soltanto nel finale le ospiti riguadagnano terreno annullando almeno due set ball, il parziale si chiude 25-19.

Una bella diagonale di Ferri porta lo score sul 4-1 in apertura di secondo set, la VAP tenta ancora l’aggancio ma l’ace di Galibardi ripristina un buon margine di sicurezza (11-6). Sul 15-8 cambia la diagonale biancoblu con gli ingressi di Colombini e Sansò e c’è anche Cordani a suonare la carica (21-9): il set va in archivio con il punteggio di 25-13.

Il dialogo tra Bianchini e Bossalini spinge in avanti il Busa Trasporti nel terzo parziale dove la Volley Academy accenna una risposta ma fatica a riprendere la scia delle padrone di casa. L’ace di Colombini del 21-10 lancia lo sprint finale con la gara che si chiude definitivamente sul tre a zero.