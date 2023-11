Serie B1 – Sfuma al tiebreak l’impresa dell’Everest MioVolley: Rubiera la spunta 3-2

Gara tiratissima tra Rubiera ed Everest MioVolley nel big match della settima giornata di campionato. Le padrone di casa, costruite per guardare alla parte sinistra della classifica, riescono a spuntarla soltanto al tiebreak dopo una gara tiratissima che le ragazze di coach Mazzola provano a portare a casa fino al 16-14 che consegna la vittoria alle padrone di casa.

L’Everest apre con Colombano e Nonnati in diagonale, Scarabelli e Cornelli bande, Guaschino e Negri al centro con Fizzotti libero.

La cronaca

Il MioVolley parte dietro (8-5) ma resta nella scia delle padrone di casa che trovano in Chiara Bianchini e Mescoli i terminali offensivi principali – saranno rispettivamente 29 e 28 i punti a referto al termine della gara – nonostante le buone percentuali in ricezione e difesa dell’Everest. Everest che cresce anche in attacco mettendo la freccia (20-21) e trovando il break decisivo per il 21-25.

Netta la partenza di Rubiera nel secondo parziale (8-2) ma il MioVolley non si scompone e rientra pienamente nel set (16-13). Si passa a lottare pallone su pallone ma questa volta le reggiane riescono a spuntarla ai vantaggi per 26-24 riequilibrando il conto set.

Anche nel terzo parziale Giusto Spirito parte con il passo giusto tenendo a distanza le biancoblu (8-4) e mantenendo un distacco di almeno tre punti che perdura per tre quarti di set. Il finale però è ancora una volta piuttosto combattuto e giocato nello spazio di un punto: l’allungo finale premia Rubiera che chiude 25-23.

Tutto da rifare per l’Everest che si ritrova ora sotto di un set: le ragazze di coach Mazzola mettono in campo tutte le energie a disposizione per riaprire la gara (12-16): nello sprint finale questa volta il sorriso è tutto del MioVolley che la spunta 22-25.

Il tiebreak è il finale dovuto ad una gara così combattuta ed intensa ed è l’Everest ad interpretarlo al meglio arrivando al cambio campo sul punteggio di 4-8. Qui la risposta delle padrone di casa è altrettanto forte con un break prorompente (10-9): la battaglia si porta ai vantaggi con Rubiera che vince sul 16-14 regalandosi due punti.

GIUSTO SPIRITO RUBIERA-EVEREST MIOVOLLEY 3-2

(21-25; 26-24; 25-23; 22-25; 16-14)

GIUSTO SPIRITO RUBIERA: Bandieri 4, Mescoli 28, Giardi 6, Aluigi 3, Reverberi 5, Bianchini C. 29, Cantamessa 7, Dorta, Bici (L). NE: Bortolamedi, Emergenti, Forni, Reggiani, Barbieri (L). All. Ghibaudi-Cerrato

EVEREST MIOVOLLEY: Colombano 5, Nonnati 20, Cornelli 17, Scarabelli 14, Naddeo 3, Ducoli, Guaschino 13, Negri 7, Nedeljkovic 2, Fizzotti (L). NE: Bianchini I., Moretti, Passerini (L). All. Mazzola

Serie C – Nulla di fatto con il CUS Parma: Busa Trasporti battuto

Si chiude con una sconfitta la sesta giornata di serie C per il Busa Trasporti: il MioVolley si accende soltanto a tratti ma il CUS Parma dimostra maggiore lucidità nei momenti chiave archiviando la pratica in tre set e scavalcando in classifica proprio le biancoverdi che si ritrovano ora none con sei punti.

Il Busa Trasporti scende in campo con Bonelli e Padrini in diagonale, Galibardi e Zucchi bande, Bertolamei e Bossalini al centro con Bontempi libero.

Scambi piuttosto combattuti e prolungati in avvio di gara: il punteggio fatica a sbloccarsi nonostante gli attacchi biancoverdi. Padrini fa ace, Bertolamei attacca in fast e Bonelli sceglie il secondo tocco ma si viaggia nello spazio di un punto (11-10) fino al break di Parma che passa a condurre 11-14. Galibardi prova a rispondere, Bossalini spinge (18-22) ma la rimonta non riesce: si chiude 20-25.

Partenza sprint del CUS nel secondo parziale, Martino rileva Bossalini al centro (3-7). Padrini trova muro ed ace ma sono le ospiti a restare avanti (6-12). Zucchi chiude una diagonale, il Busa Trasporti prova a spingere ma restano cinque i punti di distacco (9-14). Va in campo anche Cordani ed il MioVolley si riporta sotto (16-17) con Ferri che entra e va subito a segno (17-19) e si arriva al diciannove pari ma nel finale lo spunto vincente è ancora delle ospiti che chiudono 22-25.

Martino apre con un primo tempo un terzo parziale più equilibrato con Zucchi a firmare il sei pari. Parma riprende il pallino del gioco e passa avanti (9-13): è timeout per il Busa Trasporti. Un Busa Trasporti che sembra smarrire compattezza prestando il fianco alle iniziative avversarie (12-19) che si distendono fino al 15-25.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-CUS PARMA AMORETTI 0-3

(20-25; 22-25; 15-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bonelli, Padrini, Boselli, Galibardi, Zucchi, Ferri, Cordani, Bertolamei, Bossalini, Martino, Bontempi (L). NE: Bricchi, Tramelli (L). All. Leggeri-Parenti