Serie B1 – Trasferta a Cesena per il Fumara MioVolley, Liguori: “Avversarie competitive, dovremo essere attente”

Il Fumara MioVolley prova a dare e darsi continuità dopo la vittoria interna al tiebreak su Garlasco. Sabato pomeriggio (partita al via alle 17:30) l’impegno non sarà affatto semplice o scontato con un Volley Cesena che nell’ultima uscita ha raccolto tre punti in altrettanti set sul campo di Alseno.

Alle biancoblu serviranno anche e soprattutto i punti di Stefania Liguori, opposto del Fumara MioVolley

«Abbiamo giocato tutte bene: eravamo concentrate ed attente, lo siamo state dall’inizio alla fine. Abbiamo lavorato davvero intensamente in questi due mesi di stop quindi penso che questi siano i frutti degli allenamenti fin qui fatti».

Nella sfida di andata furono le biancoblu di coach Codeluppi a centrare la vittoria per 3-0 ma Cesena è ora avanti di cinque lunghezze in una classifica che soprattutto nella parte destra riserva distacchi minimi. Le romagnole, rispetto alla sfida di andata, hanno anche ampliato il roster con l’ingaggio di una ex nazionale azzurra di beach volley che ha alzato tasso tecnico e potenzialità offensive.

«Le nostre prossime avversarie sono diventate sicuramente più competitive con l’innesto di Benazzi. Sono decisamente una bella squadra, dovremo partire subito con il passo giusto».

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Volley Club Cesena a partire dalle 17:30.