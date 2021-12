Serie B2, la Pallavolo Sangiorgio alla prova Arbor Interclays

La vittoria esterna sul campo della Ltp Vap Uyba nel derby piacentino ha dato nuove certezze alla Pallavolo Sangiorgio, oltre al consolidamento del primato in classifica, grazie alle sconfitte di Marudo a Ripalta Cremasca e di Mirandola a Rubiera.

Il definitivo salto di qualità, dunque, della squadra albiceleste sarà contro l’Arbor Interclays Reggio Emilia, in una gara dal peso specifico importante per il futuro prossimo del campionato, in vista della fine del girone d’andata.

Tonini e Hodzic sono state le mattatrici dell’ultimo successo con 14 punti, grazie alla regia di Anna Salimbeni.

La giovane atleta toscana, originaria di Firenze, analizza la vittoria nel derby contro la Vap

“La partita contro il Vap è stata affronta con concentrazione e tanta voglia di vincere. Siamo entrate in campo consapevoli di dover affrontare una squadra giovane e piena di grinta, che avrebbe potuto farci male mentalmente. Partendo subito con la giusta determinazione, che siamo riuscite a mantenere fino alla fine, abbiamo dimostrato a noi stesse che possiamo fare bene se rimaniamo concentrate ed unite. La partita è stata preparata e giocata bene infatti siamo riuscite ad imporre il nostro gioco, anche se con qualche errore di troppo che avremmo potuto evitare”.

Dal passato al futuro prossimo

“La partita contro Arbor è una partita importante come tutte le altre e andrà affrontata allo stesso modo. Dobbiamo essere piene di grinta, determinate, concentrate e soprattutto unite, per aiutarci nei momenti di difficoltà. Sono sicura che cercheremo di affrontare ogni partita come se fosse una finale”.

La classifica

Terza in classifica con 13 punti (5 vittorie, 1 sconfitta e turno di riposo già effettuato), l’Arbor Reggio Emilia da questa stagione è allenata da Matteo Badodi mentre i punti di riferimento in attacco sono Alice Gennari, sorella minore di Alessia, giocatrice del Vero Volley Monza, e Tania Bratoni. I precedenti in B2 sono tre e vede l’Arbor Avanti due ad uno, dirigeranno Elisabetta Zuccotti e Gabriele Giannini. Fischio d’inizio alle 18 presso il palazzetto dello sport di viale Repubblica a San Giorgio Piacentino.

Pallavolo Sangiorgio-Arbor Interclays Reggio Emilia

Pallavolo Sangiorgio: Tacchini (L), Errico, Perini, Gilioli, Molinari, Galelli, Salimbeni, Tonini, Viaroli (L), Zoppi, Hodzic, Marc, D’Adamo. All. Capra.

Arbor Interclays Reggio Emilia: Grisendi (L), Sara Salvaterra ((L), Vecchi, Bellentani. Gennari, Saccami, Camurri, Sazzi, Piemontese, Furegato, Bratoni, Bonaccini, Talami. All. Badodi.