Serie B2 – La Pallavolo Sangiorgio cade in casa dell’Arbor

Prosegue il ma di trasferta della Pallavolo Sangiorgio. Nella gara contro l’Arbor Reggio Emilia arriva la quinta sconfitta consecutiva lontana dal palazzetto dello Sport di Sangiorgio Piacentino-

Nel primo parziale coach Matteo Capra opta per Salimbeni-Hodzic, Giglioli-Tonini, Zoppi-D’Adamo e i due liberi Viaroli e Galelli in alternanza tra ricezione e difesa. L’inizio è equilibrato. 10-10, poi la squadra albiceleste prova a mettere la freccia, 13-14 con un muro di D’Adamo, ma viene raggiunta subito. Le due formazione procedono a braccetto sino al 18-18. Zoppi porta nuovamente in vantaggio la Pallavolo Sangiorgio, 19-20, Arbor impatta, poi Perini segna il 21-22, ma alcuni errori di troppo danno il filotto vincente alla formazione di casa che chiude, 25-23.

Nel secondo parziale la Pallavolo Sangiorio rompe l’equilibrio (6-6) portando sul 7-10 con un pallonetto di Giglioli. Le ospiti tengono in mano le redini dle punteggio, 7-13 e 9-15 con un bell’attacco di Tonini. L’Arbor reagisce e recupero punti sino al 16-16, Marc porta a più due il vantaggio piacentino(16-18) che viene colmato sul 21-21; finale di set concitato ed un pallonetto di Hodzic chiude, 23-25.

La formazione di casa parte meglio nel terzo parziale, 9-7. La Sangiorgio risponde colpo su colpo ma sul 11-8 arriva l’allungo. Un muro d’Adamo riaccende le speranze albicelesti, 14-13 ma l’inerzia non cambia l’Arbor allunga sul 21-16 e chiude 25-19. Il quarto ed ultimo set è simile al precedente: rotto l’equilibrio negli scambi iniziale le padrone di casa mettono la freccia 16-10, la Sangiorgio costretta ad inseguire forza battute ed attacchi ma alla fine l’Arbor arriva prima al traguardo del 25-20.

Arbor Interclays Reggio Emilia-Pallavolo Sangiorgio 3-1

(25-23, 23-25, 25-19, 25-20)

Arbor Interclays Reggio Emilia: Grisendi (L), Salvaterra ((L), Vecchi, Bellentani, Gennari, Saccani, Camurri, Sazzi, Piemontese, Furegato, Bratoni, Bonaccini, Talami. All. Badodi.

Pallavolo Sangiorgio: Errico, Perini, Gilioli 14, Molinari, Galelli (L), Salimbeni 2, Tonini 16, Viaroli (L), Zoppi 8, Hodzic 16, Marc, D’Adamo 6. All. Capra.

Risultati

Tieffe Serv. S. Damaso-Ltp Vap Uyba 3-0; Ass. Sport Corlo-Volley Academy Modena nd; Cr Transport Ripalta-Galaxy Inzani Volley 3-1; Rubierese Volley-Tomolpack Marudo oggi; Arbor Interclays-Pall. Sangiorgio 3-1. Riposa Mirandola.

Classifica

Tieffe Serv. San Damaso 29 punti; Cr Transport Ripalta 26; Rubierese Volley; Tomolpack Marudo 22; Pallavolo Sangiorgio 22; Volley Stadium Mirandola 21; Ass. Sport Corlo 21; Arbor Reggio Emilia 19; Galaxy Inzani Volley 15; Ltp Vap Ubya Piacenza 4; Volley Academy Modena 0.

Serie D – La Prefabbricati Valtidone ritorna alla vittoria: 3-0 alla Polisportiva Coop Parma 1964

La formazione di coach Danilo Dalmonte si lascia alle spalle la sconfitta nel derby contro il Decalacque RiverVolley e riprende la corsa al vertice.

Successo numero dieci nel campionato regionale di serie D (girone A) per la SangioPode che capitalizza al meglio il turno interno della diciassettesima giornata (quattordicesima giocata), battendo in tre parziali la Polisportiva Coop Parma 1964.

La gara non è mai stata messa in discussione dalle albicelesti piacentine, vinti i primi due set sfruttando al meglio le occasioni per chiudere, dominano la terza frazione. Un bottino pieno che permette alla SangioPode di restare in scia del primo posto in classifica, occupato dalla Bft Burzoni Piace Volley (quello che da l’accesso diretto alla promozione in serie C) ed al contempo consolidare le posizioni play off (la seconda e la terza squadra classificata accederanno alla post season), in un torneo molto equilibrato che non ha ancora trovato un vero padrone.

Nel prossimo turno la Prefabbricati SangioPode affronterà in trasferta la Galaxy Volley Collecchio, l’incontro è fissata per venerdì 11 marzo alle 20.30 al PalaSport di Collecchio (Parma).

Prefabbricati Valtidone SangioPode-Pol. Coop Parma 1964 3-0

(25-20, 25-23, 25-13)

Classifica

Bft Burzoni Piace Volley 29 punti; Pref. Valtidone SangioPode 28; Decalacque River Volley 28; Emmezeta Max Moto Team 26; Pintus Pontolliese 25; San Polo 23; Polisportiva Coop Parma 1964 21; Cus Parma Amoretti 6; Galaxy Volley Collecchio 5; Pall. Borgonovo 4.