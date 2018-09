Serie C, fuochi d’artificio al “Garilli”: il Pro Piacenza agguanta nel finale la Pistoiese

La prima del Pro al “Garilli” è subito una sfida al cardiopalma. La squadra di mister Giannichedda, dopo essere andata sotto due volte, si riscatta in zona Cesarini e porta a casa un punto importante e una prestazione utile a rodare una formazione del tutto nuova. Il tecnico della compagine piacentina ripropone il 3-5-1-1 visto ad Alessandria con qualche novità: le chiavi del centrocampo sono affidate a capitan Ledesma, all’esordio con la nuova maglia, e lascia fuori a sorpresa Nolè, elemento chiave nella scorsa vittoria, schierando Volpicelli al fianco di bomber Scardina. La partenza del Pro è subito in salita: all’ 8′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Latte Lath sfrutta la disattenzione della retroguardia rossonera e porta in vantaggio gli ospiti con un sinistro al volo. Al 17′ un’ingenuità di Dossena rischia di rovinare i piani alla formazione toscana: il giocatore viene espulso e dalla punizione causata nasce il gol di Scardina. Ledesma colpisce la traversa e il bomber rossonero si getta di testa sul pallone per assicurarsi il pareggio. L’undici di casa continua a spingere, ma la Pistoiese riesce a mantenere il pareggio. Al rientro in campo, il Pro non riesce a sfruttare la superiorità numerica, mentre la Pistoiese è rinvigorita e trova per due volte la via del gol. L’ 1-2 arriva al 52′ ed è opera di Vitiello su assist di Latte Lath. A questo punto Giannichedda prova ad invertire la rotta mettendo in campo forze fresche, ma i toscani allungano sull’1-3 grazie all’instancabile Latte Lath che serve Rovini davanti a Zaccagno e l’attaccante finalizza, complice anche una brutta uscita del portiere rossonero. La “remuntada” del Pro inizia al 81′: Scardina si procura un calcio di rigore che il neo-entrato Nolè realizza dagli undici metri. Al 90′ succede l’imprevedibile per la Pistoiese. Terigi, entrato in campo da pochi istanti, devia nella porta sbagliata un cross di Kadi e regala il pareggio al Pro Piacenza. Il match finisce 3-3 con il Pro che al 96′ sfiora addirittura la vittoria.

MARCATORI Latte Lath (PI) al 9′, Scardina (PP) al 18′ p.t.; Vitiello (PI) al 7’t., Rovini (PI) al 14′, Nolé (PP) su calcio di rigore al 36′, autorete Terigi (PI) al 45′ s.t.

PRO PIACENZA (3-5-1-1) Zaccagno; Pasqualoni, Belotti (dal 28′ s.t. Ladi), Mangraviti; Kalombo, Remedi (dal 28′ s.t. Sanseverino), Ledesma (dal 12′ s.t. Quaini), Sicurella, Zanchi (dal 12′ s.t. Nava); Volpicelli (dal 12′ s.t. Nolé), Scardina. (Bertozzi, Maldini, Giuliano, Milani, Esposito, Buongiorno, Marchesi). All. Giannichedda.

PISTOIESE (3-4-1-2) Mieli; Muscat, Dossena, Cagnano; Regoli, Vitiello, Luperini (dal 43′ s.t. Terigi), Llamas; Picchi (dal 1′ s.t. Tartaglione); Latte-Lath (dal 33′ s.t. Fanucchi), Rovini (dal 18′ s.t. Forte). (Crisanto, El Kaouakibi, Rafati, Cellini, Sallustio, Dosio, Cerretelli, Pagnini). All. Indiani.

ARBITRO Giordano di Novara.

Ecco le parole di Mister Giannichedda: