Serie C – Il Busa Trasporti non trova punti nell’ultima sfida casalinga dell’anno: GioVolley vittorioso per 3-1

Il Busa Trasporti non trova punti sotto l’albero nell’ultima partita casalinga del 2021 in serie C: dopo la vittoria nel primo parziale è il GioVolley a trovare la vittoria in quattro parziali.

Coach Anni sceglie la diagonale Bianchini-Moretti, Galibardi e Sansò bande, Martino e Nappa al centro con Passerini libero.

L’avvio di gara è decisamente favorevole al Busa Trasporti che riesce a far valere il suo gioco mettendo in difficoltà la ricezione ospite, GioVolley si ritrova ad inseguire (16-13) ma, nonostante un’ultima sferzata (21-17), è la formazione MioVolley a prevalere con il punteggio di 25-19.

Più combattuto il secondo set che però vede le biancoblu condurre le operazioni fino al 14-12. Le reggiane rispondono con il Busa Trasporti che ferma il gioco sullo score di 15-16: il timeout però non basta con GioVolley che allunga (16-21) e pareggia il conto set.

Nel terzo parziale sono Galibardi e compagne a partire meglio (10-5) ma le ospiti rispondono (14-12) per un finale di set decisamente combattuto e senza esclusione di colpi: ai vantaggi però a prevalere è il GioVolley che passa così avanti.

Il Busa Trasporti prova a riaprire la gara in un quarto parziale che vede la squadra di coach Anni condurre per 14-11. Qui arriva un break di 0-4 che cambia l’inerzia del set (18-21): il GioVolley riesce a trovare la stoccata decisiva alla prima match ball sullo score di 21-25.

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY-GRISSINBON WIMORE GIOVOLLEY 1-3

(25-19; 20-25; 27-29; 21-25)

BUSA TRASPORTI MIOVOLLEY: Bianchini 11, Moretti 12, Galibardi 12, Sansò 9, Ferri, Martino 14, Nappa 11, Passerini (L). NE: Bossalini, Colombini, Cordani, Longinotti (L). All. Anni