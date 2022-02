Serie C – Juventus U23-Piacenza calcio, l’informativa sui biglietti

La società JUVENTUS F.C. comunica che dalle ore 15:00 del 14 febbraio 2022 sarà attiva la prevendita dei biglietti per la gara Juventus U.23 – Piacenza calcio in programma giovedì 17 febbraio 2022 alle ore 18:00 presso lo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, valevole per la 8^ giornata di ritorno del campionato Serie C 2021/2022.

I biglietti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link

Juventus U23-Piacenza calcio, il prezzo dei biglietti

• Tribuna Centrale e Laterale € 10,00 + d.p;

• Tribuna Centrale e Laterale € 5,00 + d.p. ridotto;

• Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 10,00 + d.p.;

• Curva Sud Ospiti “Baloncieri” € 5,00 + d.p. ridotto.

Titoli ridotti per donne, under 20 e over 60.

Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi presso la biglietteria dello stadio

Moccagatta. informiamo inoltre che i Possessori di tagliando d’ingresso dovranno necessariamente presentarsi muniti di Green Pass Rafforzato ed indossare mascherina di tipo FFP2 (o superiore) come previsto D.L. 229/2021.

All’accesso potrà essere esibito il tagliando d’ingresso in formato elettronico e dovranno essere fornite le certificazioni verdi Covid-19 con QR CODE.

I tagliandi per il Settore Ospiti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di mercoledì 16 febbraio 2022.

I tagliandi dei settori di Tribuna Centrale e Laterale potranno essere acquistati fino alle ore 18:00 di giovedì 17 febbraio 2022 esclusivamente sul sito ufficiale al seguente link