Settimana del Dono, Piroli (Presidente Avis Provinciale): “Piacentini sempre presenti nei momenti di necessità” – AUDIO

In occasione della Settimana del Dono l’Avis Provinciale di Piacenza propone l’iniziativa “Con il cuore, con la testa” che coinvolge le donatrici e i donatori invitati a portare, giovedì 5 ottobre alle ore 14 30, le trecce di capelli alla sede Avis Provinciale di Piacenza che provvederà a consegnarle a Tricostarc. Si tratta dell’organizzazione non profit che si occupa di realizzare le parrucche che possono arrivare a pazienti oncologici. E’ un progetto proposto da Avis Emilia Romagna – commenta Gilberto Piroli, Presidente Avis Provinciale – che noi abbiamo raccolto e attivato con grande passione e impegno. E’ un progetto, a cui crediamo molto, di supporto ai pazienti oncologici. Si tratta della realizzazione di protesi per chi ha questa difficoltà momentanea a causa delle loro terapie.

Siamo nella Settimana del Dono, com’è la situazione a Piacenza?

Dobbiamo ringraziare veramente i donatori perché grazie a loro è garantita l’assistenza a tutti i pazienti che in questi mesi hanno avuto bisogno. Piacenza è assolutamente autosufficiente grazie, come dicevo, ai donatori sempre prontissimi a rispondere puntualmente alle richieste che inviamo nei momenti di necessità. La stessa autosufficienza non è attualmente visibile per quanto riguarda la donazione del plasma.

Come mai questa differenza?

Non si tratta di un problema dei donatori, ma è un tipo di donazione su cui stiamo investendo molto anche a livello comunicativo. E’ più radicata la consapevolezza della donazione del sangue e un po’ meno quella del plasma, per cui stiamo attivando delle campagne di informazione in questo senso.

Settimana del Dono, Piroli (Presidente Avis Provinciale) – AUDIO