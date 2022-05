Sforza Fogliani: “Il problema della pulizia delle aree pubbliche non si risolve con il volontariato”

A proposito dell’iniziativa Puliamo Piacenza, il candidato sindaco dei Liberali Piacentini Corrado Sforza Fogliani ha così dichiarato:

“Al di là delle buone intenzioni dell’iniziativa, il problema della pulizia delle aree pubbliche non si risolve con il volontariato. C’è un’azienda che riceve circa 20 milioni di euro all’anno per farla e dove farla. La regola fondamentale del buon governo, anche locale, è la distinzione di diritti ed obblighi. La confusione va a favore di chi non risponde degli obblighi di legge. Lo stato di diritto si basa sulla corretta e precisa ripartizione di competenze ed obblighi. Fare quel che altri devono fare, essendo per questo lautamente compensati, è correre in soccorso di chi dovrebbe fare e non fa, con il rischio di giustificare senza volerlo chi non adempie agli obblighi, volta che gli stessi siano stati – come si presume fino a prova contraria – ben individuati e ben indicati. Differentemente, le responsabilità sono altrove, ma anche in questo caso non si può assolvere nessuno né direttamente né indirettamente”.