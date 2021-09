Mentre passeggia lungo il Trebbia si imbatte in un ordigno, interviene il Genio Pontieri.

Questa mattina, con il coordinamento della Prefettura, previo allertamento di tutte le componenti, compresa quella sanitaria garantita dalla Croce Rossa Italiana, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Genio Pontieri di brillamento di un ordigno bellico, precisamente bomba da mortaio da 8 cm HE di fabbricazione tedesca, rinvenuto nel pomeriggio del 5 settembre da un privato cittadino lungo le rive del fiume Trebbia a Bobbio (PC) in località Fornace.

L’ordigno è stato rimosso e trasportato in sicurezza presso un terreno agricolo nelle immediate vicinanze, posizionato in una buca-fornello, ricoperta, e poi fatta brillare.