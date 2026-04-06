Volley – Sir Perugia – Gas Sales Piacenza Gara 1 LIVE dalle 17.30

Per la Gas Sales questa serie vale una intera stagione, non c’è solo il sogno scudetto in palio ma anche uno slot certo in Europa per la prossima stagione, in caso di passaggio del turno si avrebbe la possibilità di raggiungere la Champions League, massima competizione nel nostro continente.

Si gioca al meglio delle cinque, con la prima e la terza sfida tra le mura Umbre del PalaBarton, tra i campi pallavolistici più difficili da affrontare per la sua atmosfera rovente, ma con Gara due in quello che sarà un tutto esaurito PalaBanca giovedì 9 aprile alle 20.30.

Piacenza arriva galvanizzata dalla vittoria contro Ljubljana in Coppa Cev che ne è valsa l’accesso alla prima finale europea della sua nuova storia, davanti a se quest’oggi si troverà i Campioni del Mondo in carica trascinati dal capitano della Sir e della nazionale Azzurra Simone Giannelli che in questa stagione ha già conquistato due trofei, oltre al Mondiale per Club gli Umbri si sono aggiudicati anche la Supercoppa nazionale ed il primato in regular season.

I Biancorossi dovranno fare affidamento su Efe Mandiraci, dopo i nove ace messi a segno in gara cinque contro Modena sul Turco ci sono tutte le luci dei riflettori puntati, oltre a lui i Piacentini potranno fare affidamento su tutta l’esperienza del capitano Simon al fianco di Comparoni, la fantasia di Paolo Porro e la potenza di fuoco di Alessandro Bovolenta, completano il sestetto Gutierrez in banda e Domenico Pace nel ruolo di libero.

Il sestetto di Perugia non ha bisogno di presentazioni, oltre al già citato Giannelli, schiereranno in diagonale il Tunisino Ben Tara, la coppia centrale Solè e Russo, i due schiacciatori Semeniuk e Plotnytskyi insieme al super veterano Max Colaci.

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Primo set

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