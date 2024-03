Sky Arte a Piacenza per le mostre di XNL sul guardare

Sky Arte a Piacenza per la puntata di ieri sera della serie tv La Piazza, prodotta e realizzata da Tiwi e condotta dal noto divulgatore Nicolas Ballario, che le scorse settimane ha visitato le mostre Sul guardare.

Sky Arte a Piacenza per Atto 2 e Atto 3 di XNL

Atto 2 e Atto 3 di XNL, intervistando l’artista Andrea Sala, protagonista della personale al primo piano dell’istituzione, e la curatrice del progetto Paola Nicolin, che si è soffermata sull’esposizione al piano terra che mette in dialogo le monumentali sculture di Berlinde De Bruyckere e le raffinate incisioni di Carol Rama con il/la Dolente, un’importante scultura rinascimentale proveniente dalla chiesa di Sant’Eufemia e di recente attribuita allo scultore pavese Giovanni Angelo Del Maino. La puntata, andata in onda per la prima volta ieri alle 20.40, sarà d’ora in poi disponibile in streaming su NOW e on demand.

Sky Arte a Piacenza per Atto 2 e Atto 3 di XNL

Oltre a visitare le mostre piacentine, il viaggio di Ballario lungo le più importanti piazze dell’arte contemporanea italiana è proseguito a Venezia per due mostre della Collezione Pinault, Julie Mehretu. Ensemble a Palazzo Grassi, e Pierre Huyghe. Liminale a Punta della Dogana, e poi nel cuore dell’Emilia, per visitare lo studio della fotografa Paola De Pietri, grande “narratrice delle pianure” e del paesaggio italiano.

Come visitare le mostre di XNL

È possibile visitare le mostre di XNL, realizzate in collaborazione con l’Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi, ogni venerdì, sabato e domenica con ingresso gratuito e orario continuato dalle ore 10.30 alle 19.30, aperture straordinarie il giorno di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio.

Chi desidera un accompagnamento per esplorare le esposizioni e il palazzo XNL, può approfittare del programma di visite guidate gratuite in programma nelle prossime settimane e a cura della direttrice Arte Paola Nicolin e della coordinatrice dei progetti espositivi Cinzia Cassinari. Le prossime date in calendario sono domenica 7 e 21 aprile e domenica 12 maggio alle ore 17, venerdì 24 maggio e 14 giugno alle 18.30 e domenica 30 giugno alle 17. Partecipazione gratuita con prenotazione scrivendo a: info@xnlpiacenza.it.

Il programma Arte di XNL

Il programma Arte di XNL è promosso da Rete Cultura Piacenza, che comprende Fondazione di Piacenza e Vigevano, Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza, Regione Emilia-Romagna, Camera di Commercio dell’Emilia e Diocesi di Piacenza-Bobbio.

LE MOSTRE

Sul Guardare Atto 2 / Berlinde de Bruyckere, Giovanni Angelo Del Maino, Carol Rama

2 marzo – 30 giugno 2024

INFO: https://xnlpiacenza.it/sul-guardare-atto-2-berlinde-de-bruyckere/

Sul Guardare. Atto 3 / Andrea Sala

2 marzo – 30 giugno 2024

INFO: https://xnlpiacenza.it/sul-guardare-atto-3-andrea-sala/