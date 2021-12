Smog, termina l’emergenza. Il 25 e 26 dicembre nessuna limitazione, da lunedì 27 restrizioni ordinarie

A seguito dell’odierno bollettino Arpae, termina – a Piacenza come nelle altre province emiliano-romagnole – l’emergenza da Pm10.

Se nelle giornate festive di sabato 25 e domenica 26 dicembre non saranno previste limitazioni al traffico, come previsto dal Piano regionale integrato, da lunedì 27 dicembre torneranno in vigore le consuete restrizioni già operanti dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30: divieto di circolazione per i mezzi a benzina sino alla categoria Euro 2 compresa, diesel sino alla Euro 3 inclusa, pre Euro ed Euro 1 per i veicoli ad alimentazione doppia benzina/gpl e benzina/metano, nonché per i ciclomotori e motocicli a due tempi.