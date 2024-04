Soresi (FdI): “Zona Largo Erfurt sempre più degradata e trascurata, i residenti si sentono insicuri”

“Zona Largo Erfurt sempre più degradata e trascurata. Le telecamere ed il Presidio della Polizia Locale, nonostante le promesse, attendono ad arrivare e la stretta vicinanza con il Centro Scommesse di Via Calciati non aiuta”. Queste le motivazioni alla base di un’interrogazione scritta presentata da Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale.

“A cadenza almeno settimanale – osserva Soresi – gli abitanti assistono a risse che coinvolgono coloro che abitualmente frequentano i giardini pubblici presenti in loco. Risale a solo una settimana fa una rissa avvenuta durante il pomeriggio e che ha visto l’intervento delle Forze dell’Ordine. I giardini pubblici sono frequentati abitualmente da persone che assumono sostanze stupefacenti e/o alcooliche, che espletano i loro bisogni sulle piante o i muri o le panchine presenti e, purtroppo, fungono altresì da luogo di spaccio, sia di giorno, che di notte. Questa situazione fa sì che i residenti abbiano il timore ad uscire dalla loro abitazioni, soprattutto la sera ma, spesso, anche di giorno”.

“Molti abitanti della zona Largo Erfurt sono esasperati dalla situazione ed auspicano fortemente un qualsivoglia intervento che possa condurre ad un miglioramento della zona. L’Amministrazione aveva annunciato l’apertura di un presidio della Polizia Locale proprio in Largo Erfurt, così come l’attivazione di telecamere nei giardini vicini, eppure – ad oggi – né le telecamere, né il presidio, sembrano aver visto la luce”.

Prosegue la capogruppo: “Nelle immediate vicinanze è presente un centro scommesse, in Via Calciati, che, come spesso avviene, attira anche molte persone disagiate. Questo Centro, tra l’altro, pare non rispettare la distanza minima di 500 m prevista dalla normativa regionale (L. 5/2013) dal luogo sensibile più vicino (a titolo esemplificativo, Chiesa Corpus Domini)”.

Per queste motivazioni, Soresi – con l’interrogazione – chiede se sia intenzione dell’Amministrazione verificare il rispetto della distanza minima di 500 m previsto dalla normativa regionale tra il centro scommesse sopra menzionato ed luoghi sensibili presenti in loco e se sia intenzione dell’Amministrazione provvedere all’immediata installazione delle telecamere nei giardini siti in zona Largo Erfurt. La capogruppo, infine, chiede di conoscere i motivi per i quali l’annunciata apertura del Presidio della Polizia Locale di zona Largo Erfurt sia slittata nonché l’indicazione di una data certa di apertura.