Soresi (FdI): “Chiosco nel Parco della Pace chiuso da anni, attivarsi per la riapertura”

Il chiosco che si trova all’interno del Parco della Pace è chiuso da anni nonostante gli abitanti ne attendano da tempo la riapertura, per questo Sara Soresi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale, ha presentato un’interrogazione scritta per domandare all’Amministrazione se intenda attivarsi nel senso di una solerte riapertura.

“Il chiosco – afferma la capogruppo – sino a pochi anni fa era aperto e frequentato da tanti giovani e famiglie, soprattutto nel periodo primaverile ed estivo: erano tante le famiglie che, soprattutto nelle ore serali estive, avevano l’abitudine di trascorrere il dopo cena sedute al tavolo del piccolo chiosco, mentre i figli giocavano nel parco posto appena al fianco. Erano molti anche gli anziani che, durante la giornata, lì si trovavano per trascorrere qualche ora insieme, spesso giocando a carte”.

“Tra l’altro – prosegue Soresi – all’interno del chiosco è presente un bagno pubblico, utilizzabile dai cittadini. La chiusura del piccolo chiosco, pertanto, rende non usufruibili i servizi igienici. Molti cittadini e residenti del quartiere infrangibile lamentano, infatti, sia l’impossibilità di poter nuovamente frequentare il chioschetto, sia l’impossibilità di utilizzare i servizi”.

“Occorre precisare anche – conclude la Consigliera – che diversi cittadini hanno rappresentato il loro interesse alla partecipazione ad eventuale bando che avesse per oggetto la sua gestione, pertanto non si capisce il motivo per il quale la riapertura tardi ad arrivare: così facendo si toglie la possibilità, ai cittadini, di poter usufruire di un luogo di ritrovo e dei servizi igienici e, dall’altro, a soggetti eventualmente interessati, di poter avviare un’attività commerciale potenzialmente funzionante”.